福島県では、上空の寒気や気圧の谷の影響により、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。１０月１日昼過ぎから夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

【画像】今後の天気

［気象概況］

東北地方では、１０月１日から２日にかけて気圧の谷となり、上空には寒気が流れ込むでしょう。気圧の谷に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため、福島県では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］

１０月１日に予想される１時間降水量は多い所で、

中通り ４０ミリ

浜通り ４０ミリ

会津 ３０ミリ

３０日１８時から１０月１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

中通り ８０ミリ

浜通り ８０ミリ

会津 ６０ミリ

その後、１日１８時から２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

中通り ５０ミリ

浜通り ５０ミリ

会津 ３０ミリ



［防災事項］

福島県では、１０月１日昼過ぎから夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、１０月１日朝から２日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより