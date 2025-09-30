“クマ”が玄関のガラス戸破って侵入「50年近く住んでいるが初めて」 相次ぐクマの目撃情報…周辺住民へ警戒呼びかけ 新潟・村上市
9月30日朝、新潟県村上市の住宅にクマが玄関のガラス戸を割って侵入しました。住人は2階に避難し、けがはありませんでしたが、警察と市が周辺の住民に警戒を呼びかけています。
30日午前5時半ごろ、村上市塩町の住宅に住む70代の女性から「クマが玄関のガラスを割って家の中に入ってきた」と通報がありました。
【通報した70代女性】
「（ガラスが）粉々に。急なことだったので、怖いとは思った」
当時、住宅には女性と息子の2人がいましたが、2階に避難し、けがなどはありませんでした。
【通報した70代女性】
「2～3日前に市役所から『周辺にクマが出ているから気をつけてください』と放送があった。50年近くここに住んでいるけど初めて」
同じ時間帯には、この住宅の近くを流れる三面川の河川敷にある『三面川中州公園』でも体長約1mのクマ1頭が目撃されていたほか、29日夜も住宅街の周辺で三面川の方向へ逃げていくクマの目撃情報があったということです。
市は30日朝から三面川近くの公園を閉鎖するなど対応を強化。周辺の住民に警戒を呼びかけています。