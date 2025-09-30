任期満了に伴う静岡県川根本町の町長選が2025年9月30日に告示され、現職と新人が立候補し、一騎打ちの選挙戦に突入しました。

【動画】現職と新人 一騎打ちの選挙戦に突入 大井川鐵道の復旧も争点 川根本町長選が告示=静岡

川根本町の町長選に立候補したのは届け出順に、現職で2期目を目指す薗田靖邦氏（66）と、新人で工芸品製造・販売業の前田佳則氏（47）の2人です。

＜現職・薗田靖邦候補＞

「どう皆さんにサービスができるか、どう提供ができるか。起承転結で例えるならまだまだ私は承ったばかりです、川根本町を。これからさらに皆さんと共に歩みながら進めていきたい」

薗田氏は、学校再編など1期目の実績を強調しながら人口減少対策として移住、定住を促進していくと訴えています。

＜新人・前田佳則候補＞

「大井川鉄道が止まって丸3年。一向に復旧ができていない。このままこれを見過ごしていれば、20年先、30年先、空き家と茶畑、大井川鉄道のない世界。そんな川根本町になってしまう」

前田氏は、大井川鉄道の早期完全復旧を目指すとともに空き家対策、お茶の販路拡大を政策にあげています。

現職と新人の一騎打ちになった川根本町の町長選は2025年10月5日に投開票されます。