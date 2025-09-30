サンドウィッチマン伊達みきお、日米通算200勝の田中将大を祝福「良かった本当に」
お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおが30日、自身のブログを更新。同日、日米通算200勝目を飾った“マー君”こと読売ジャイアンツの田中将大投手を祝福した。
【写真】田中裕二＆マー君と！秘蔵3ショットを公開した伊達みきお
伊達は「田中将大投手日米通算200勝おめでとうございます♪いやぁ、おめでたい！！良かった良かった！マーくん良かったね！とうとう偉業を成し遂げましたね！読売巨人軍に感謝。。あー。。良かった本当に」としみじみ。
続けて「千葉ロッテ・美馬投手の引退試合の日に、マーくんが200勝達成。2人は、イーグルスが2013年に日本一になった時の功労者でもあるピッチャー。やっぱり何か、縁があるねー。マーくん、まだまだ通過点！次は250勝目指して頑張って下さい☆おめでとうございます！美馬投手、お疲れ様でした！」と締めくくった。
【写真】田中裕二＆マー君と！秘蔵3ショットを公開した伊達みきお
伊達は「田中将大投手日米通算200勝おめでとうございます♪いやぁ、おめでたい！！良かった良かった！マーくん良かったね！とうとう偉業を成し遂げましたね！読売巨人軍に感謝。。あー。。良かった本当に」としみじみ。
続けて「千葉ロッテ・美馬投手の引退試合の日に、マーくんが200勝達成。2人は、イーグルスが2013年に日本一になった時の功労者でもあるピッチャー。やっぱり何か、縁があるねー。マーくん、まだまだ通過点！次は250勝目指して頑張って下さい☆おめでとうございます！美馬投手、お疲れ様でした！」と締めくくった。