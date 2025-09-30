◇セ・リーグ 巨人4―2中日（2025年9月30日 東京D）

巨人の田中将大投手（36）が30日の中日戦（東京D）で今季10度目の先発登板。6回4安打2失点と好投して今季3勝目（4敗）を挙げ、野茂英雄、黒田博樹、ダルビッシュ有に続いて史上4人目となる日米通算200勝目（楽天119勝、巨人3勝、ヤンキース78勝）をマークした。偉業達成にヤンキースも公式X（旧ツイッター）を更新して祝福した。

田中将の投球内容は6回で打者23人に対して85球を投げ、4安打2失点。4三振を奪い、与えた四球は2つ、直球の最速は148キロだった。田中将の降板後は中川、田中瑛、大勢とつなぎ、8回に大勢が2死一、二塁としたところで、阿部監督は今季初めて8回に守護神のマルティネスを投入。このピンチをしのいだマルティネスは9回も抑えてリーグ最多タイの今季46セーブ目（3勝2敗3ホールド）で締めくくり、マー君の白星を守り抜いた。

ヤンキースの公式Xでは「Congratulations Masa on 200 Career Wins! （マサ通算200勝おめでとう！）#TanakaTime」と祝福。

さらに田中将のアカウントをタグ付けして日本語でも「おめでとう！」と記し、ヤンキースと巨人の通算200勝コラボ画像を公開した。