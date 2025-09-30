ＴＲＦのＤＪ ＫＯＯが３０日、都内で、アミューズ、エイベックス、ソニー・ミュージックエンタテインメント、ポニーキャリオンのエンタテインメント業界４社による合同サステナビリティアクションキャリア教育プログラム「ＥＮＴ ＮＥＸＴ ｃｌａｓｓ」で特別講師を務め、中学生に向けてエールを送った。

今年ＤＪ活動４５周年を迎え、自己実現をテーマに講演。挑戦したいことが見つかった時は「家族や仲間に相談する。自分の考えを言葉にして伝えることでアイデアが具体的になるし、一人で考えるより、アイデアが膨らむ。やりたいと思ったらやってみちゃう！それが大事」と一歩を踏み出すことが大事と訴えた。

６４歳の現在も挑戦を続けている。日頃から挑戦するために「いつも最高を更新すること」を意識しているといい、「エンタテインメントは０点もなければ、１００点もない。これくらいでＯＫだと思わずに毎回１００点以上のことを積み重ねていく」と回答。失敗した時は「まずはちゃんと落ち込む。ため息をつく」とし、「その後に失敗した原因を振り返れば次につながるから、失敗したって良い！」と当たって砕けろ精神を明かしていた。