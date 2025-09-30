¡¡°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç²ÈÂ²¤Èµ­Ç°»£±Æ¤¹¤ëÈþÇÏ¡Ê±¦¡Ë¡£º¸¤ÏºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÈþÇÏ¥¢¥ó¥Ê¡Ê»£±Æ¡¦³«½ÐËÒ¡Ë

¡¡¡Ö¥í¥Ã¥Æ£±¡Ý£²³ÚÅ·¡×¡Ê£³£°Æü¡¢£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë

¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦ÈþÇÏ³ØÅê¼ê¤¬°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡££±£µÇ¯¤Î¥×¥íÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤Î°úÂàÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô£±¿Í¸ÂÄê¤ÇÀèÈ¯¡£³ÚÅ·¤âºÇ¸å¤ÎÁê¼ê¤È¤·¤Æ£±ÈÖ¤ËÀõÂ¼¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡££²µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¸å¤Î£³µåÌÜ°Ê¹ß¤ÏÆâ³Ñ¤ËÈ´¤±¡¢ºÇ¸å¤Î£µ¡¢£¶µåÌÜ¤ÏÇØ¸å¤òÄÌ²á¡££¶µåÌÜ¤Î£±£²£³¥­¥í¤òÀõÂ¼¤¬¶õ¿¶¤ê¤·»°¿¶¤Ç£±£µÇ¯¤Î¥×¥íÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£

¡¡ÈþÇÏ¤Ï£³µåÌÜ¤ËÉª¤Ë°ÛÊÑ¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÞÕ¿È¤ÎÅêµå¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£¶ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿±¦ÉªÄË¤Ï°úÂà¤ò·è¤á¤¿°ì°ø¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÄË¤ß¤ò´®¤¨¤ÆÅê¤²¤¿ºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¡£³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÈþÇÏ¥³¡¼¥ë¤Ë¡¢¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤Þ¤¿Âç´¿À¼¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤­±¦¼ê¼ó¤«¤éÀè¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀèÅ·À­»Í»è·çÂ»¾É¡×¤Î¾ã³²¤ò»ý¤ÄÄ¹ÃË¡¦¥ê¥¿·¯¡Ê£µ¡Ë¤¬»Ïµå¼°¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤ÎÏÃÂê¤Ë¤ÏÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¡¢¡Ö°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¶ìÏ«¤ò¤«¤±¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡£»Ò¶¡Ã£¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£

¡¡½÷Í¥¤ÎºÊ¡¢ÈþÇÏ¥¢¥ó¥Ê¤é²ÈÂ²¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢ÎÞÁ£¤¬Êø²õ¡£¡Ö²ÈÂ²¤ÎÁ°¤ÇºÇ¸å¤ËÅê¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁ°¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤²¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î£±£µÇ¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÂç¤­¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£