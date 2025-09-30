日経225先物：30日22時＝200円安、4万4730円
30日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比200円安の4万4730円と急落。日経平均株価の現物終値4万4932.63円に対しては202.63円安。出来高は5612枚となっている。
TOPIX先物期近は3113ポイントと前日比24ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.6ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44730 -200 5612
日経225mini 44725 -205 82397
TOPIX先物 3113 -24 9589
JPX日経400先物 27960 -170 463
グロース指数先物 731 -5 447
東証REIT指数先物 1918 +0 1
株探ニュース
