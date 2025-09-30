　30日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比200円安の4万4730円と急落。日経平均株価の現物終値4万4932.63円に対しては202.63円安。出来高は5612枚となっている。

　TOPIX先物期近は3113ポイントと前日比24ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.6ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44730　　　　　-200　　　　5612
日経225mini 　　　　　　 44725　　　　　-205　　　 82397
TOPIX先物 　　　　　　　　3113　　　　　 -24　　　　9589
JPX日経400先物　　　　　 27960　　　　　-170　　　　 463
グロース指数先物　　　　　 731　　　　　　-5　　　　 447
東証REIT指数先物　　　　　1918　　　　　　+0　　　　　 1

