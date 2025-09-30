2025年9月19日、韓国メディア・ソウル経済は「韓日の男女がお互いに好感を持っている」との調査結果が出たと伝えた。

マッチングアプリ「WIPPY（ウィッピー）」を提供するNRISEが12〜17日、韓国と日本の20〜30代会員1万人を対象に、恋愛に関する認識調査を行った。その結果、韓国人男性の85％は日本人女性とのマッチングに積極的に参加したいと答えた。実際に交際する意向があるとの答えは96．9％に達し、日本文化について肯定的に考えている割合も91．3％と、圧倒的に高かった。

一方、韓国人女性は日本文化への好感度が58．5％と相対的に低く、日本人男性とのマッチングに積極的に参加したい人は47．0％にとどまった。ただ、実際の交際については72．8％が肯定的に答えている。「まだ分からない」との回答は22．4％で、韓国人男性（2．5％）を大きく上回った。

日本人女性は、韓国文化に好意的な認識を持っている割合が91．6％で、調査対象中、最も高かった。韓国人男性とのマッチングに積極的に参加したいとの回答は80．0％で、実際に交際する意向があるとの回答も83．9％に達した。韓国人女性とのマッチングに積極的に参加したい日本人男性は70．2％だった。

韓国人男性の72．3％、日本人女性の73．1％が「友達から恋人に発展する可能性はある」と答えたが、「結婚まで考えている」との回答は韓国人男性が25．1％、日本人女性が9．0％と大きな差があった。

韓国人女性は72．3％が日本人男性との交際に肯定的だったが、結婚まで考えている人は3．5％にとどまった。日本人男性も58．4％が恋人に発展する可能性に言及したが、「友達としてだけ付き合いたい」と答えた人が24．7％と、4つの集団で最も多かった。

韓国人男性が日本人女性に抱いているイメージは「繊細で思いやりが深い」（62．2％）、「物静か、温和」（40．8％）などが挙がったが、韓国人女性は日本人男性について「特にイメージが湧かない」（43．7％）という回答が最も多かった。日本人女性は韓国人男性を「繊細で思いやりが深い」（52．6％）、日本人男性は韓国人女性について「スタイルと外見が魅力的だ」（64．9％）と評価した。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「いい現象だと思う。たくさんの人が結婚するといいね」「すごく納得のいく記事だ。韓国の女性は条件を付けすぎる。収入、年齢、外見、車の有無など。日本の女性のほうがずっといいイメージ」「感謝する気持ちを持つ女と、犠牲になることのできる男の組み合わせが一番だ。韓国の男は苦労してきた」「韓国男と日本女はお互いに常識的な関係を築ける」「韓日男女は最適の組み合わせだと思う。居住地問題が障害物だな」「みんな、勇気を出して日本人女性を連れてきなよ。今ほどのチャンスはないぞ」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/麻江）