声優の野村道子さんが29日、『大山のぶ代さんを偲ぶ会』に出席。26年間共演した大山さんとの思い出を振り返りました。

アニメ『ドラえもん』の声優を務め、2024年9月29日に老衰のため90歳で亡くなった大山のぶ代さん。一周忌となる29日に都内で行われた『大山のぶ代さんを偲ぶ会』には、野沢雅子さんや『ドラえもん』の声優を引き継いだ水田わさびさんら約250人が参列しました。

大山さんの代表作『ドラえもん』で、しずかちゃん役として26年間共演した野村さんは「大山のぶ代さん、最後にあなたに会ったのは12年前。私の夫の通夜で、焼香を終えたあなたと目があった瞬間、駆け寄ってきて“大変だったね、みっちゃん”と抱きしめてくれました。あなたの話をする時、あの時のぬくもりがよみがえってまいります」と、振り返りました。

さらに「今日の日のために昔の写真を貸してほしいとのことで、アルバムから拾い出している時、あなたとのツーショットが少ないことに気がつきました。あなたと2人きりで行ったロサンゼルス、ラスベガス、ハンガリー、オーストリア、かなり珍道中でしたが、気ままで楽しい旅でした。なのに、ツーショット写真がない。そう、あの頃まだ、携帯で写真が撮れなかった時代だったんですね」と、懐かしむ場面も。

続けて「ハンガリーのお城からドナウ川を見下ろす絶景のところで、ガイドさんに“写真撮りましょう”と言われて、2人とも“え？ 写真機持ってない”。2人とも写真機持ってなかったんです。いつも撮ってもらう側だったんですね、きっとね。だから、“あ、写真ないんだな”っていうのに初めてそこで気がつきました」と、思い出を語りました。

また「ラスベガスに行く時、（大山さんの夫・）砂川啓介さんが、私に時計をくれました。“何で？”って言ったら、“ペコわがままだから、迷惑かけたらごめん”って。でも、2人の時のペコさんは、頼りになる優しい面倒見のよいお姉さんでした」と明かし、「私もいい年になりました。『ドラえもん』があって、今の私の人生があると言っても過言ではございません」と、思いを語りました。

そして、最後に「『ドラえもん』を描いてくださった藤本先生（藤子・F・不二雄さん）、そしてそれを映像として作ってくださった関係者の皆様、のび太さん、ジャイアン、スネ夫の3人。そして、ドラえもんのあなたに出会えたこと、本当に感謝しています。心からありがとうございました」と、メッセージを送りました。