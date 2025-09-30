こう着ればいいのか！【studio CLIP】人気スタッフさんがお手本♡「低身長コーデ」

自分でコーデを組んでも、バランス良く決まらない……。そんな低身長さんは、【studio CLIP（スタディオクリップ）】の殿堂入りスタッフさんによる着こなしをお手本にしてみて。今回は、身長148cmのスタッフsaitoさんによる低身長さん向けコーデをご紹介。チェック柄やデニム素材など、トレンド大本命のアイテムを使ったスタイリングをピックアップしました！

軽めの綿麻レーヨン素材で程よい抜け感をプラス

オーバーサイズの洋服を着ると、重たく見えてしまう……。そんな低身長さんは、軽めの素材を意識してみて。綿麻レーヨンにシャーリングが施されたアイテムなら、コーデに程よい抜け感を与えてくれるはず。秋冬トレンドとして注目されているチェック柄のジャケットとワンピースを合わせて、大人っぽさと女性らしさを両立したスタイルに。saitoさんのようにパンツをレイヤードするのも、今っぽく垢抜けるコツ。

甘めのフリルブラウスをデニムでカジュアルに

顔まわりに華やぎを与えてくれるフリルブラウス。甘めのデザインですが、デニムアイテムとのスタイリングなら大人女性もトライしやすそうです。世界的トレンドとして注目を集めているデニムのジャケットとバギーパンツを投入すれば、こなれ感も女性らしさも備わった今っぽコーデに。低身長さん向けのサイズを展開しているstudio CLIPのパンツなら、好バランスに着こなせるはず。

