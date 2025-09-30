◇パ・リーグ 日本ハム2―1ソフトバンク（2025年9月30日 みずほペイペイD）

日本ハムがソフトバンクとの最終戦を1点差で制し、今季83勝目を挙げた。

1番起用の清宮幸は1安打で今季141安打目。郡司は2年連続の2桁10号2ランを放った。

以下、新庄剛志監督（53）との一問一答。

――ソフトバンクとの最終戦に勝利した。

「基本的に小さい頃から負けるの大嫌いなんで、どんな試合でも勝つのが気持ちいいですね。今日は清宮くんが打って（安打数で）並んだんでしょ」

――清宮が141安打、楽天・村林も打って単独トップの142安打となった。

――1本差？で、向こうのほうが試合数が多いと。ソフトバンク対ファイターズみたいな戦いしてますね。また1番にして何本打つか。あとは郡司くんが今日ホームラン打ってもう1本打ったら3割乗るんで。あとはなんかOPSかなんか言ってたな。じゃあ、もうセーフティしてこいって言って。そしたらボールになって（笑い）」

――打率にも期待する？

「もちろん。やっぱり2がつく（2割台）のと3がつく（3割台）のでは全然違うんで。年俸の問題にしても。なんとかいい形で。郡司くん、1番？清宮くんが１番、郡司くんが2番か。そりゃそうか。それでいきます」

――メンバー表交換時に小久保監督に花束を贈った。

「もちろん。それはおめでとうでしょ。あとはパリーグ盛り上げてくれて。ソフトバンクさんがいなかったらこんな盛り上がらなかったんで、そのお礼を言いました」

――小久保監督は驚いていた。

「まだ驚く？来年はもう1球団増えてほしい。この戦いで。相性がいい悪いのチームが毎年変わってくるんで。3球団が競る戦いになってくるんでしょうから。そうなるとさらに。特にセリーグも。今、アメリカンリーグではもの凄いいい戦いしてるじゃないですか。あれなんですよね」

――３チーム目はどこがきそうか？

「野手はロッテさん揃ってますよねえ。ピッチャーは西武で、全体的なバランスで言ったらオリックスさんと楽天さんだから。毎年わかないですからね。うちがドーンって下がることはないですけど。ないと思う。ないですよ。でも、その前にクライマックスとファイナルと日本シリーズをファンのために戦っていきます」

――試合後にソフトバンクの優勝セレモニーがあった。

「本当に、ゲーム差のこともありましたけど、ソフトバンクさんがここで決めたら最高でした。地元で。でもそうは言ってられない、小久保監督は。早く決めたかったでしょ。俺はこっち（本拠地で決めたい）タイプ。エスコンでこの最後を終わるって。最後の最後で決まるか決まらないかの争いはしたいタイプですね。小久保監督は多分、早めに決めたいでしょうけど。なんか嫌なんですよね、ビジターで決まるのは…」

――本拠地で決めたい？

「100パーセントいいでしょ。そこで負けたとしても、またさらに目標を作れるし。あと1試合。また福岡に帰ってくるかもしれないしね」