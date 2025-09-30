大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスが30日（火）、「TOSU NESTIVAL 2025」に参加することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

音楽、食、スポーツ、アート、街歩きなど多様な文化が集う都市型フェスティバル「TOSU NESTIVAL 2025」は、10月4日（土）～5日（日）、11日（土）～12日（日）の4日間で鳥栖市都市広場を中心に開催される。

SAGA久光は、本イベントとのコラボ企画として4日間にわたり、公式キャラである『ハルちゃん』のエアーアトラクションの設置やミニバレーボール体験ブースなどの『スプリングスブース』を出展する。（選手の出演はなし）

さらに、10月4日（土）にはSAGA久光OGで、現在も所属アスリートとしてマネジメント契約をしている元女子日本代表の新鍋理沙さんとのコラボ企画も。

コラボ企画の1つ目はサロンパスアリーナ（サブアリーナ）にて、バレーボール経験者を対象としたバレーボールクリニックを開催。11:30～の部は小学4年生から6年生まで、15:30～の部は中学生を対象に2度行われ、各回30名を定員としている。参加費は無料で、10月3日（金）まで専用のフォームから申込を受け付けている。そして、2つ目のイベントとして、同日の14:00～14:30にネストステージにてトークイベントも予定されている。