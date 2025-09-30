歌手の島谷ひとみ（44）が30日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。母親の実家の家業の影響で「カキ」が苦手だと明かした。

今回は「家業がスゴい有名人SP」と題して放送され、「ウチの家業では当たり前だったこと」のトークテーマで島谷は「ウチは母の実家がカキの養殖業やってまして」と明かしつつ「1年中仕事はあるんですけど、冬の時期がやっぱ忙しくて」と振り返った。

続けて「家族でやってるので、夕飯が…やっぱりご飯の準備が大変で…もう仕事から帰ってきて遅くにご飯食べるって時に“今日焼き肉よ!”って言ってくれる日があって」と、食事の準備を簡単に済ませるため「焼き肉」の日があった。

この「焼き肉」という言葉を聞くと「えぇ〜…」とガッカリしていたという。その理由は「焼き肉っていっても焼くのは肉じゃなくてカキなんですよ。カキと、あと一緒に上がった貝とか。ムール貝とかいろんなのを。それを焼き肉のタレをつけて食べるんですけど…あんまりカキが好きじゃなくて」と明かした。

そのため「だから東京に来てカキの立ち位置が凄くて…高級食材のように扱う。（自身にとって）お金を払うものじゃないので。唯一」と語った。