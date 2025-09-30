ダイアン津田、自分の意見を一般論にする夫に理解「妻への愛です」
30日TBS系バラエティー『秘密のストレス共有バラエティ め組の園』（後11：56）では「女性500人に聞いた妻が抱える夫のストレスSP」と題した企画を届ける。
【写真】なんとも言えない表情を浮かべるあの
出張先から晩御飯確認夫＆子供のことなにもわからない夫＆なんでもかんでも一般論夫…ダイアン・津田篤宏＆橋本マナミが、再現コントで熱演する。
スタジオでは、あの、津田、藤田ニコルが見守り、田村真子アナが進行を担当。「自分の意見を一般論に置き換える」夫について、津田は「一般論を借りることによって、本音をうまく伝える、これは夫から妻への愛です。言葉のトゲをちょっとだけなくしています」と訴えた。
【写真】なんとも言えない表情を浮かべるあの
出張先から晩御飯確認夫＆子供のことなにもわからない夫＆なんでもかんでも一般論夫…ダイアン・津田篤宏＆橋本マナミが、再現コントで熱演する。
スタジオでは、あの、津田、藤田ニコルが見守り、田村真子アナが進行を担当。「自分の意見を一般論に置き換える」夫について、津田は「一般論を借りることによって、本音をうまく伝える、これは夫から妻への愛です。言葉のトゲをちょっとだけなくしています」と訴えた。