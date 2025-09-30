◇セ・リーグ 巨人4―2中日（2025年9月30日 東京D）

巨人の坂本勇人内野手（36）が30日の中日戦（東京D）で史上4人目の日米通算200勝を達成した田中将大投手（36）へ花束贈呈役を務めた。

小学生時代に兵庫県伊丹市の少年野球チーム「昆陽里（こやのさと）タイガース」でバッテリー（坂本が投手、田中将が捕手）を組んだ同学年の幼なじみ。

田中将が6回4安打2失点と好投して偉業達成となった試合直後、満面に笑みを浮かべた坂本は大きな花束を抱えて走り寄り、予想外の登場に驚いた顔から喜びの笑顔に変わったマー君に花束を渡すと、がっちり抱き合って喜びを分かち合った。

この日は最後まで出番がなかった坂本だが、楽天から今季加入した田中将が4月3日の中日戦（バンテリンD）で移籍後初登板初先発初勝利を挙げた際には、V打点を含む今季初安打初打点で援護した。

その後、田中将は3度の登録抹消を経て、8月21日のヤクルト戦（神宮）で5回3安打1失点と好投し、5登板＆140日ぶりとなる今季2勝目。この試合も坂本の出番はなかったが、降板後はベンチで仲良く隣に座って戦況を見つめ、日米通算199勝目を手にした瞬間に2人がうれしそうに交わしたグータッチは野球ファンの心を強く揺さぶった。

そして、迎えた2025年9月30日、巨人移籍後10試合目で手にした待望の日米通算200勝目。この日も、笑顔のマー君の隣には、坂本のこれ以上ない満面の笑みがあった。