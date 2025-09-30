Image: Shutterstock

この夏、モバイルバッテリーの発火事故をニュースでも多く目にしました。古くなったバッテリーや炎天下での使用には注意するよう呼びかけられましたが、気を付けるのはバッテリー単体だけではありません。

テックライターのDanielさんが、Samsung（サムスン）のスマートリングGalaxy Ringが膨張して、指から抜けなくなったとXに画像付きでポスト。

Ahhh…this is…not good.



My Samsung Galaxy Ring’s battery started swelling. While it’s on my finger . And while I’m about to board a flight



Now I cannot take it off and this thing hurts.



Any quick suggestions @SamsungUK @SamsungMobileUS? pic.twitter.com/LOO1kSlQUw - Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025

画像を見るとリングの内部がボコボコと膨れ、指に食い込んでいます。これ、バッテリーの膨張によるもので、リングが指から抜けない、かつ指に食い込んで痛いという非常事態に。

このとき、Danielさんは空港で飛行機に登場する直前。バッテリー膨張とリングが食い込む指を懸念した飛行機会社側から搭乗許可が下りず、Danielさんはそのまま病院へ。病院では氷で指を冷やし、医療用潤滑剤を用いて、やっとリングを外すことができました。

膨張の原因は？

Galaxy Ringのバッテリー膨張画像は、X上で800万回以上閲覧されて注目を集めていますが、Samsungの公式見解は出ておらず。

ただ、Danielさんにも思い当たることはあったようで…。

実はDanielさん、ハワイで開催されたQualcomm（クアルコム）の新製品発表会に参加。ハワイの高温＆強い日差しだけでなく、海水が影響した可能性も自ら指摘しています。ただし今年1月から使っているGalaxy Ringは、今回の旅行前からバッテリー持ちが非常に悪くなっていたともいっています。

Galaxy Ringの防水防塵性能はIP68。防水等級8は、継続的に水中で使用が可能となっていますが、これはあくまでも水の話であって海水ではありません。

今回のGalaxy Ringはバッテリーの不具合か、はたまた使用環境の問題かは（今のところ）わかりません。とはいえ、昨今、どんなガジェットにもバッテリーが入っています。使用想定を外れた使い方は、本体はもちろん、バッテリーの劣化にもつながります。特に身につけるウェアラブルガジェットは、用途を守って使いましょう。火傷も怖いよ。

Source: via Android Authority