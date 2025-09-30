ÀÄ»³¤Î²ñ°÷À©¥Ð¡¼¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î½¸ÃÄ ¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â
¡¡ÅÔ²ñ¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê°û¤ß²ñ¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î½¸ÃÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ¥Ð¥º¤Ã¤¿¡×ÀÄ»³¤Î²ñ°÷À©¥Ð¡¼¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î½¸ÃÄ
¡¡·Ý¿Í¤¬¸Ê¤ÎÏÃ½Ñ¤Ç¡¢¶¯Îõ¤Ê¼ÂÂÎ¸³¤ò¡È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¡É¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¡£#3¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¤Ï¡¢¹Á¶è¤Î²ñ°÷À©¤Î¥Ð¡¼¤ËÀøÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢ÃÎ¿Í¤Î¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼Â¤Ïº£¥¢¥Ä¤¤¤Î¤ÏÀÄ»³¤À¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÆþ¼ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í¤¬°î¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¡¼¡×¤ËÀø¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡RG¤Ï¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤óÂ·¤¤¡×¤È½÷À¥¥ã¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¡ÖYASUO¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¡¢YASUO¤µ¤ó¤Î¡Ö¹¥¤¥Ô¡×¤¬Íè¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö½¬»ÖÌî¤Î¶õÄòÃÄ¤Î¿Í¡×¡£¤½¤â¤½¤âRG¤Ï¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ½¬»ÖÌîÃóÆÖÃÏ¤ÎÂè1¶õÄòÃÄ¤Ë¤¤¤¿¡ÈÅÁÀâ¤Î¿ÍÊª¡É¤ò¼èºà¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢¼Â¸½¤»¤º¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤òÊÑ¤¨¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¶õÄòÃÄÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡¶Ú¹üÎ´¡¹¤Î3¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢RG¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¤¬¤ª¤Ã¤¿¡×¤È1¿Í¤ËÃíÌÜ¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ô¥¢¥¹¤â¤Ä¤±¤Æ¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ¥Ð¥º¤Ã¤¿·Ð¸³¤ä¡¢·Ú¤¤¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬·ù¤Ç¼«±ÒÂâÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î·Ð°Þ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅÁÀâ¤Î¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡ÖÀ¤Âå¤¬¾å¤¹¤®¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢RG¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¶õÄòÃÄ¤Ë¤³¤³¤Ç²ñ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢Çï¼ê³åºÓ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¤è¤ê¡Ë