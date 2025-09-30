「巨人４−２中日」（３０日、東京ドーム）

日米通算２００勝を達成した巨人・田中将大投手に向け、多数の祝福コメントが寄せられた。

日米通算２００勝の先駆者でもある広島・黒田博樹アドバイザーは「ここに至るまで、多くの葛藤やさまざまな試練を受け入れながら歩んできたと思います。今日の登板を見て改めて、将大らしい一球一球に込めた執念と、結果にこだわる姿勢にプロフェッショナルを感じました」と敬意を表した。

楽天時代の相棒でもあるヤクルト・嶋ヘッドコーチは「将大、おめでとう。これからも身体を大切に１勝ずつ積み重ねてください。まだまだ通過点。まだまだできる」と、自身の引退試合に駆けつけ、花束を贈呈してくれた右腕を祝福した。

楽天勢からは岸が「将大の野球に対する姿勢や考え方などたくさん刺激を受けました。こんなもんじゃないぞ田中将大というピッチングをこれからも続けてほしいです」と言葉をつづり、浅村は「対戦した時のマウンド上での圧倒的な存在感は半端なかったです」と語った。則本は「入団した時からその背中を追いかけ、田中さんの気迫と冷静さを併せ持ったピッチングにエースのあり方を学ばせて頂きました」と憧れの先輩の節目の勝利を最大限に祝福した。