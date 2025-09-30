「可愛すぎる」TBS田村真子アナの浴衣＆ハーフパンツ姿に絶賛の声
TBS系バラエティ番組『ラヴィット!』(毎週月〜金曜8:00〜9:55)の公式インスタグラムで30日、お笑いコンビ・かが屋の加賀翔が撮影した田村真子アナウンサーの写真などが公開された。
田村真子アナウンサー
この日の『ラヴィット!』で放送された「かが屋の絵になる写真旅特別編in鎌倉」では、加賀が番組MCの田村アナ、相方の賀屋壮也、なすなかにしとともに神奈川県鎌倉市を巡り、田村アナのグラビア撮影などを行う様子が紹介された。
放送後、インスタグラムで加賀が撮影した写真が公開。美脚のぞくハーフパンツ姿で笑顔を見せる七里ヶ浜でのショットや、古民家カフェでの眼鏡姿、金寶山 浄智寺での浴衣姿など、さまざまな姿を見せている。
この投稿に「田村アナ可愛いと綺麗が盛りだくさんでした！」「田村アナ可愛すぎる」「衣姿での振り向き好き」「真子ちゃん､とってもきれい」「素敵です」「加賀さんの撮る写真はもはや芸人さんですが！プロです」などと絶賛のコメントが寄せられている。
