¡Ú£Ä£Ä£Ô¡ÛÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¡Ö½µ´©¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ¾åÌîÍ¦´õ¤Ë¼ÁÌä¡¡ÉðÃÎ³¤ÀÄ¤Ë¤ÏÄ©È¯
¡¡£Ä£Ä£Ô¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë²¦¼Ô¤ÎÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¡Ê£µ£·¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢à½µ´©¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Îµ¼Ôá¤ò¼«¾Î¤·¡¢£Ë£Ï¡½£ÄÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¡¦¾åÌîÍ¦´õ¡Ê£³£°¡Ë¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£²£¸Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÀµÅÄÁÔ»Ë¤ò²¼¤·¤Æ£Ö£µ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ß¤Î¤ë¤Ï¡¢Æ±Æü¤Ë£Ë£Ï¡½£Ä¤òÂ×´§¤ò¤·¤¿¾åÌî¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÄó°Æ¡££±£±·î£³Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¤ß¤Î¤ë¤Ï¡¢»Ê²ñ¤Îº£ÎÓµ×Ìï£Ç£Í¤«¤é°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤éÍè¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡©¡¡¥Ð¥«¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¤«¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¡££Ä£Ä£Ô¤È¤½¤ì¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¢¤ªÁ°¤é¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë·Á¤Çà¿¯Î¬á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÉÔÂ½¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¼ÁÌä¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤¹¤®¡×¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¡¢Á´Á³¤ï¤«¤é¤Í¤¨¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤áÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤ÎÂÖÅÙ¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ß¤Î¤ë¤Ï¼«¿È¤Î²ñ¸«¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤Èµ¼ÔÀÊ¤ÎÊý¤Ë¥¤¥¹¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÄÃºÂ¡£¤½¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤¿¾åÌî¤Î²ñ¸«¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ß¤Î¤ë¤Ï¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¼ê¤ò¾å¤²¡Ö½µ´©¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÎëÌÚ¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¡Ö¾åÌîÁª¼ê¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¡Ê¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë²¦ºÂ¡Ë¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£¾åÌî¤Ë¡Ö¥×¥í¥ì¥¹²¦¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢¿Í´ÖÎÏ¤â¤¹¤´¤¤ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ëÁª¼ê¤À¤«¤éÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖÅú¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤ß¤Î¤ë¤Ï¤Þ¤¿¤¹¤°¤µ¤Þ¼ê¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ö½µ´©¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÎëÌÚ¤Ç¤¹¡£ËÜµ¤¤Ç²¶¤«¤é¼è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡×¤ÈÄ©È¯¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¸«¾ì¤Ï°ì¿¨Â¨È¯¤Î¶õµ¤¤Ë¡£¾åÌî¤È·ã¤·¤¤»ë»¦Àï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¹µ¼¼¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤ß¤Î¤ë¤Ï£Ë£Ï¡½£Ä£¶¿Í¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡¦¾åÌî¡õ£Ô£ï¡½£ù¡õÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Ê£Ô£È£Å¡¡£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¡Ë¤«¤é¤â¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£ºÆ¤Ó²ñ¸«¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¤ß¤Î¤ë¤Ï¡¢ÉðÃÎ¤Î´é¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤ÆÄË¤¤¤ó¤À¤¾¡£¤ªÁ°¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÅ¾¤ó¤Ç¥Ò¥¶¤à¤±¤¿¤°¤é¤¤¤Î¤â¤ó¤À¡×¤È´ÓÏ¿¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡£±£°·î£±£¹Æü¡¦¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Î²¦ºÂÀï¤Ë¤ß¤Î¤ë¤Ï£È£Á£Ò£Á£Ó£È£É£Í£Á¡õ¹â¼¯Í¤Ìé¤È¤È¤â¤ËÄ©¤à¡£¤ß¤Î¤ë¤Ë¤è¤ë£Ä£Ä£Ô¥Þ¥Ã¥È¤ÎàÀ©°µá¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¡¡