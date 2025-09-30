¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤Ï£Ã£Ó¤Ç¤âÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ø¡¡°¤Éô´ÆÆÄÌÀ¸À¡Ö¤â¤Á¤í¤óÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£³£°Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó£²¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²Èá´ê¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡Ö»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤â¥É¥¥É¥¤·¤Æ¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¿ô»î¹ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥²¡¼¥à¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿®¤¸¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤ÎÎÏÅê¤Ë¾Ð´é¡£¤Þ¤¿¡Ö¡Ê¹ßÈÄ¸å¤Ë¡Ë¡Ø¤Þ¤ÀÅê¤²¤¿¤¤¤«¡©¡Ù¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤ÇÂå¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â±¦ÏÓ¤Î¹¥Åê¤ÏÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£»Ø´ø´±¤Ï£Ã£Ó¤Ç¤ÎÅÄÃæ¾¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¿ô¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤¤·Á¤Ç¤Í¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤â¸«¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡¢£Ã£Ó¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£