¤¨¤Ê¤³¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Î¤¿¤á¤ËÈýÌÓ¡õ¤Þ¤ÄÌÓ¤Ï¤Ê¤· ¥¥ã¥Ð¾î¡¦¤¢¤¹¤«¡õÈôÄ»¤é¤¬²Ä°¦¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/30¡ÛABEMA¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¿·´¶³Ð¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡Ù¡Ê³Ö½µ¿åÍËÆü23»þ¡Á¡Ë¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤¬ÀøÆþ¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÅìµþ Ï»ËÜÌÚ¡×¤¢¤¹¤«¡¢¤Ë¤¤¤Ê¡¢¤æ¤¢¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¶äºÂ¡×ÈôÄ»¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢º£²ó¤Î¼ýÏ¿¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤¨¤Ê¤³¤«¤é¸«¤¿»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤ä¡¢¼«Ê¬¤òÌ¥¤»¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ê¤³¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Î¤¿¤á¤ËÈýÌÓ¡õ¤Þ¤ÄÌÓ¤Ï¤Ê¤·
¡½ º£Æü¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤¹¤«¡§Èï¤é¤Ê¤½¤¦¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÈôÄ»¡§¥Ç¥Ó¥ë¤Ê¤É¤òÁª¤Ö¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀïÂâ¥â¥Î¤Î²Ä°¦¤¤Éþ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤¨¤Ê¤³¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤È¤¤¤¨¤ÐËâ½÷¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡ª¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î°áÁõ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤¢¡§¤¤¤Ä¤â¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ç²Ä°¦¤¤·Ï¤òÃå¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ë¤¤¤Ê¡§¥Ü¡¼¥¤¤µ¤ó¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½ ¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤Þ¤º¤¢¤¹¤«¤µ¤ó¤Ë»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¨¤Ê¤³¡§¤¹¤´¤¯ºÙ¤¤¤Î¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤¬¡ÖÃå¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤âÀäÂÐ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ð¡¼¥¹¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤âºÙ¤¤¤«¤é¤³¤½Æþ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ÈôÄ»¤µ¤ó¤Ë¤Ï²¿¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¤¨¤Ê¤³¡§ËÜÅö¤Ë´é¤¬²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÀ©Éþ·Ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¼ª¤âÀäÂÐ¤Ë»÷¹ç¤¦¤Î¤Ç¡¢²Ä°¦¤¤·Ï¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
ÈôÄ»¡§´ò¤·¤¤¡ª
¡½ ¤æ¤¢¤µ¤ó¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¤Ê¤é¡©
¤¨¤Ê¤³¡§K-POPÉ÷Èþ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Ý¥ê¥¹¤â¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¡£¶µ»Õ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ä¥Þ¡¼¥á¥¤¤Ê¤É¤ÎÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤¬»÷¹ç¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤Ë¤¤¤Ê¤µ¤ó¤ËÃå¤Æ¤Û¤·¤¤¥³¥¹¥×¥ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤¨¤Ê¤³¡§¤³¤Î4¿Í¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ê¥á¥¤¥É¤Ê¤É¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¢¤È¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ç¥¥ç¥ó¥·¡¼¤ä¥Á¥ã¥¤¥Ê¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¥¥ã¥¹¥È¤Ï¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ä°áÁõ¤Ç¼«Ê¬¤òµ±¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÌ¥¤»¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¨¤Ê¤³¡§¥³¥¹¥×¥ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ã¯¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¤È¤³¤È¤ó¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈýÌÓ¤Î¹â¤µ¤È¤«¤âÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÇÈýÌÓ¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ä¤±¤Þ¤ÄÌÓ¤ÇÉ½¸½¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤Þ¤ÄÌÓ¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ÄÞ¤Ï¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤«¤éÃ»¤¯¤·¤Æ¥Í¥¤¥ë¤â¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈôÄ»¡¦¤¢¤¹¤«¡¦¤Ë¤¤¤Ê¡¦¤æ¤¢¡§¤¹¤´¤¤¡ª
ÈôÄ»¡§¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±²Ä°¦¤¤³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤âÈ±¤¬½ý¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È±¤¬¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤ÎÊý¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤¢¤¹¤«¡§¥Í¥¤¥ë¤«¤Ê¡£¥Í¥¤¥ë¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²Ä°¦¤¤¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤æ¤¢¡§ÌÜ¤¬¾®¤µ¤¤¡¢¿°¤¬Ê¬¸ü¤¤¤Ê¤É¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥¤¥¯¤Ç¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹©É×¼¡Âè¤Ç¤è¤¯¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÎÉ¤µ¤Ë¤·¤Æ¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤¤¤Ê¡§»ä¤Ï¼þ¤ê¤«¤é¸«¤¿¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê³Ê¹¥¤ä¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÁÛÁü¤·¤Æ¥á¥¤¥¯¤äÈ±¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
