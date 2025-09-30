¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼£Ú¡¢µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤ò¸ø¼°£Ø¤Ç½ËÊ¡¡¡ÅÐ¾ì¶Ê¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤â½éÈäÏª¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬£³£°Æü¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼£Ú¡×¤¬£³£°Æü¡¢¸ø¼°£Ø¤Ç°Î¶È¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤â¥¯¥í¤ÏËèÇ¯¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¡Ö£Á£ã£ã£å£ì£å£ò£á£ô£é£ï£î¡×¤ÇÀï¤¤¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¿¡££Ø¤Ç¤Ï¡ÖÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¡£²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²Æ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö²Æ¤Î¥Ð¥«Áû¤®¡×¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¡Ö£Á£ã£ã£å£ì£å£ò£á£ô£é£ï£î¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£