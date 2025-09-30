¡Ú¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡ÛÀ¶²¬¤â¤¨¡ÖÆ´¤ì¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡×¿Üºê¤ò·âÇË¤·¹ñ¥¹¥Ý½éÍ¥¾¡¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¥í¥¹¸ÞÎØ¡×
¡¡¡þÁí¹ç¼¢²ì¡¦¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñÂè2Æü¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶¥µ»¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡·ªÅì»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½÷»Ò53¥¥íµé¤Ï24Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢55¥¥íµé²¦¼Ô¤ÎÀ¶²¬¤â¤¨¡Ê21¡á¹âÃÎ¡¦°é±ÑÂç¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ50¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¿ÜºêÍ¥°á¡Ê26¡áÀéÍÕ¡¦¥¥Ã¥º¡Ë¤ò2¡½1¤Î¶Ïº¹¤ÇÇË¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÄºÅÀ¤Ø¡£¡Ö¿ÜºêÁª¼ê¡Ê¤È¤Î»î¹ç¡Ë¤¬¾¡Éé¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¨¤¯¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤±¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¿Üºê¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢²Æ¤Ëº£Âç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¡ÖÆ´¤ì¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢ÅÝ¤¹¤Ù¤Áê¼ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ËèÆü¤ÎÎý½¬Á°¤Ë¤Ï»î¹çÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢Îý½¬¤ÎÃæ¤ÇÂÐÀï¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£Åö½é¤ÏÁá´ü¤ÎÂÐÀï¤Ëµ¤Íî¤Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¤ÇÅö¤¿¤ë¡£ÅÝ¤»¤Ð¸å¤¬³Ú¤À¤·¡¢¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÎý½¬¤ò¤·¤¿¡×À®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤ËÃÏ¸µ¹âÃÎ¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¡¢S¡õC¥³¡¼¥Á¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¹½¤¨¤¿»þ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä»ÑÀª¤¬°¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¸ú²Ì¤Ï¤Æ¤¤á¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï·ä¤Î¤Ê¤¤¹½¤¨¤Ç¿Üºê¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¸À¤¨¤ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ËÆþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤º¡£¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÎÏ¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¡ÊÊÒÂ¤ò¼è¤é¤ì¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡Ë¼è¤é¤ì¤½¤¦¤Ê»þ¤â¡¢¼é¤êÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¡Ë¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È3Ç¯¡£50¥¥íµé¤«¤éËÜ³ÊÅ¾¸þ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿Üºê¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿Â¼»³½ÕºÚ¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¤·¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î»ÖÅÚÃÏ¿¿Í¥¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Â¿¤¤53¥¥íµé¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¶²¬¤Ï¥¥Ã¥Ñ¥ê¤È¡¢¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¥í¥¹¸ÞÎØ¡Ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¡Ë¡×¤È·ãÀï¶è¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢À¤³¦°ì¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£