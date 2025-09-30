»ÃÄêÀÇÎ¨¡¢12·îÇÑ»ß¸¡Æ¤¡¡¼«Ì±¡¢ÌîÅÞ¤È½¤Àµ¶¨µÄ¤Ø
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Ë1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤êÌó25±ß¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÃÄêÀÇÎ¨¤ò12·î¤ËÇÑ»ß¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤ÉÌîÅÞ7ÅÞ¤¬½°±¡¤ËÄó½Ð¤·¤¿11·î1Æü¤«¤éÇÑ»ß¤¹¤ë´ØÏ¢Ë¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¶¨µÄ¤¹¤ë¡£¼«Ì±´´Éô¤¬30ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼«Ì±ÁíºÛÁª¤Î5¸õÊä¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÁá´üÇÑ»ß¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇÍ¿ÌîÅÞ¹ç°Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¼«Ì±¤Î¿¹»³Íµ¡¢Î©Ì±¤Î°Â½»½ßÎ¾´´»öÄ¹¤Ï30Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨¤Î°·¤¤¤ò½ä¤ê¶¨µÄ¤·¤¿¡£ÇÑ»ß¤ËÈ¼¤¤Ç¯1Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÀÇ¼ý¸º¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢Î©Ì±¤Î3ÅÞ¤Ï9·î19Æü¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇ¯ÆâÇÑ»ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢µÄÏÀ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£3ÅÞ¤Ï10·î1Æü¤Ë¤â¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ¤ò³«¤¡¢º£¸å¤Î¿Ê¤áÊý¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡»ÃÄêÀÇÎ¨¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àè¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÌîÅÞ7ÅÞ¤¬7·î1Æü¤«¤éÇÑ»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤òÄó½Ð¡£¼«Ì±¤ÏºÎ·è¤òµñÈÝ¤·ÇÑ°Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢7·î20Æü¤Î»²±¡Áª¤Ç¤ÎÍ¿ÅÞÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±¤ÏÂÖÅÙ¤òÆð²½¤·¤¿¡£