¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¿©Âî¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¥Ò¥âÃË¡£Èà¤ÈÎÁÍý¤ò°Ï¤á¤Ð¼«Á³¤ÈÇº¤ß¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤æ¤¯¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÇÍ¥¤·¤¤¿©»öÉ÷·Ê¤òÉÁ¤¯¡Ø¥Ò¥â¥á¥·¡Ù¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡Ö¥Ò¥âÃË¡×¤½¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤É¤ó¤ÊÃËÀ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ø¥Ò¥â¥á¥·¡Ù¡Ê±öÌî¥Í¥ê¥³/¤Ö¤ó¤«¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ò¥âÃË¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥Ò¥âÃË¡¦²ÆÀ¸¡Ê¤Ê¤Ä¤ª¡Ë¤Ï¡¢¿Í¤Î¿©Âî¤Ë¼«Á³¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¶¦¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÃËÀ¤À¡£Èà¤òÃæ¿´¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¡¢ÆÉ¤á¤Ð¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡
¡¡¿ÍÌÜ¤ò¼æ¤¯ÍÆ»Ñ¤È¡¢Å·À¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤ò»ý¤Ä²ÆÀ¸¡£Ã¯¤Î²û¤Ë¤â¤¹¤ë¤ê¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤½¤Î²È¤Î¿©Âî¤ËºÂ¤ê¥¿¥ÀÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ð¤Ø¤ÎÎôÅù´¶¤òÊú¤¨¤¿¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½÷À¡£ÎÁÍý¤ò¡Ö¸ý¼Â¡×¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯½÷À¡£²ÆÀ¸¤Ï¡¢Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤Î¿©Âî¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢ÎÁÍý¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¿´¤Î±ü¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²ÆÌîºÚ¤Î¥«¥ì¡¼¡¢¤«¤É¹¡¢Îä¤ä¤·Ãæ²Ú¡Ä¡ÄËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¸¥Î©¤Ï¡¢¤É¤ì¤â²ÈÄíÅª¤ÇÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¡£¿©»öÉ÷·Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»®¤Î¾å¤Î1ÉÊ¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢Åòµ¤¤ä¹á¤ê¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡
¡¡¤ä¤¬¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤é¸ý¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ËÜ²»¤ò²ÆÀ¸¤Ø¾¯¤·¤º¤Ä¸ì¤ê½Ð¤¹¡£²ÆÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¿©Âî¤ò°Ï¤à¤È¡¢¶¯¤Ð¤Ã¤¿¿´¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼¡¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÆÀ¸¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Èþ¤·¤¤ÍÆ»Ñ¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¤É¤³¤«±Æ¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£²¿µ¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¡¢Èà¤Î²áµî¤äÊú¤¨¤ë¸ÉÆÈ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤òºî¤ê¡¢¿©Âî¤ò°Ï¤ß¡¢Â¾°¦¤â¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¡£¤½¤Î»þ´Ö¤³¤½¤¬¿©»ö¤ò¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯¤·¡¢ËèÆü¤òÀ¸¤È´¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ø¥Ò¥â¥á¥·¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤À¤¬Ëº¤ì¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤½¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸=¥Í¥´¥È / fumi