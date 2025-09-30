¥Õ¥¡¥ó¥¡¼²ÃÆ£¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤ò½ËÊ¡¡Öµã¤¤½¤¦¡Ä¡×
¡¡FUNKY MONKEY B¦«BY'S¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¡¼²ÃÆ£¡Ê46¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡È¥Þ¡¼·¯¡É¤³¤ÈÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤¤¼Ì¿¿¡ª¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤½¤í¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥â¥ó¤È¥Þ¡¼·¯
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¤¡¤¡¤¡¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¥Þ¡¼·¯¡¢200¾¡¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªµã¤¤½¤¦¡Ä¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡¢³ÚÅ·ºßÀÒ»þÂå¤Î2010Ç¯¤ËFUNKY MONKEY B¦«BY'S¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤¢¤È¤Ò¤È¤Ä¡×¤ÎMV¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
