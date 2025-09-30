¡Úµð¿Í¡Û¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ë¼«ÂÇµå¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁ¤ÏÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Î¸òÂå¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÄ¹°ú¤¤¤ÆËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿¿Í¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¿¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Àô¸ý¤Ï¡Ö£³ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£²²óÎ¢¤Î¹¶·â¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¿³È½¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¸òÂå¤ò¿½¹ð¤·¤¿¡££³²óÉ½¤Î¼éÈ÷¤«¤éÍ··â¤Ë±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Àô¸ý¤Ï½é²ó¡¢º¸Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ç±¦É¨ÆâÂ¦ÉÕ¶á¤Ë¼«ÂÇµå¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÎÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£¹Ê¬£¹ÎÒ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤È¤Ï£·ÎÒº¹¤À¤Ã¤¿¡£¸òÂå¸å¤â¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï»Ä¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«ÂÇµå¤¬¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¤Í¡¢Åö¤¿¤ê½ê¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤Ç¥±¥¬¤·¤ÆÄ¹°ú¤¤¤ÆËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿¿Í¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£º£Æü¤Ï²¼¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¸òÂå¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£