¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¡¢ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç6²ó85µå4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»º£µ¨3¾¡ÌÜ¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»¤ò´Þ¤à¤È»Ë¾å28¿ÍÌÜ¡ÊNPBÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï24¿Í¡Ë¡£²¦¼ê¤ò·ü¤±¤Æ¤«¤é4ÀïÌÜ¡¢º£µ¨¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡8²ó2»à¤«¤éÂçÀª¤ËÂå¤¨¤Æ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹ÅêÆþ¡£°ÛÎã¤ÎºÓÇÛ¤Ç°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤âÅÄÃæ¾¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡6²ó¤ò½ª¤¨1ÅÀ¥ê¡¼¥É¡£7²ó¤ËÂç¤¤Ê1ÅÀ¤òÃ¥¤¤¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÀäÂÐ¾¡¤¿¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃæ·Ñ¤®¿Ø¤ò¾Î»¿¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÅêÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥»¡¼¥Ö²¦¤â³Í¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¥»¡¼¥Ö¤¬ÉÕ¤¯¡¢¤â¤·9²ó¤ÎÉ½¤Ë²¿ÅÀÆþ¤Ã¤Æ¤Ç¤â¥»¡¼¥Ö¤¬ÉÕ¤¯¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü½é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤Þ¤»¤¿¾®ÎÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Þ¡¼·¯¤«¤é¤â¾®ÎÓ¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¾¡¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅÄÃæ¾¤Î´õË¾¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£