¢¡¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡¡¢¦Âè£²Àá¡¡¹Åç£±¡½£±¾å³¤³¤¹Á¡Ê£³£°Æü¡¦¹Åç¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Ê£±¤Î¹Åç¤Ï¡¢¾å³¤³¤¹Á¤È¤Î»î¹ç¤ò°ú¤Ê¬¤±¤¿¡££²£°ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤éÁê¼ê£Ç£Ë¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ë¤âÁË¤Þ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç£²ÅÀÌÜ¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï»þ¤«¤é¡¢Á´ÂÎ¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¹¶·âÅª¤Ê¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£Á°È¾£±£¹Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç£Ã£Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Î£Í£ÆÅì½Ó´õ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢£Ä£Æ¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬¥Þ¡¼¥¯¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÆ¬¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤âÀÚ¤êÂØ¤¨Â®¤¯Áê¼ê¤òÉõ¤¸¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤Ï¥¯¥í¥¹¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÎ®¤ì¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£Æ±£±£¹Ê¬¤Ë¤ÏÅì¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Î£Æ£×Á°ÅÄÄ¾µ±¤¬¤½¤é¤·¡¢£Æ£×²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤¬º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¤¦¤Þ¤¯Âª¤¨¤¤ì¤º¡££Í£ÆÀîÊÕ½Ù¤â¥É¥é¥¤¥Ö²óÅ¾¤ò¤«¤±¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ÏÍÉ¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÆ±£³£¸Ê¬¡¢Áê¼ê¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¹þ¤à¤È¡¢ÃæÈ×¤Ç¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬Î®¤ì¤¿¡£½¦¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î£Æ£×¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Ë¡¢¸Ä¿Íµ»¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç´°·ë¤µ¤ì¤Æ¼ºÅÀ¡£Æ±£´£µÊ¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤¬£±¿ÍÂà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿ôÅªÍÍø¤Î¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬Æ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¼çÆ³¸¢¤Ï°®¤êÂ³¤±¤¿¤¬¡¢Ï¢¾¡¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£»î¹ç¸å¡¢¥ß¥Ï¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥²¡¼¥à¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£µ¨¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆÀÅÀ¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡££²ÅÀÌÜ¤ò¼è¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÁê¼ê¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼°ìËÜ¤Ç¤âÆ±ÅÀ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¿¤À¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¤¿¤¿¤¨¤Ä¤Ä¡¢È¿¾Ê¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Î»î¹ç¤Ç£±¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢£±£²¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç£¸°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤á¤ë¡×¤È¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿»ö¼Â¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¼¡Àï°Ê¹ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£