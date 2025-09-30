ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Î¥Þ¡¼·¯¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡Ä¡×¶ì¤·¤¤»þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨10ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£6²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æº£µ¨3¾¡ÌÜ¡Ê4ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ËÂ³¤¤¤Æ»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüÊÆÄÌ»»200¾¡ÌÜ¡Ê³ÚÅ·119¾¡¡¢µð¿Í3¾¡¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹78¾¡¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¤á¤Æ8²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¼é¸î¿À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬9²ó¤â¥Ô¥·¥ã¥ê¤È3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Æ¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢ºÂ¤Ã¤ÆÀï¶·¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¾¤ÏÎ¾ÏÓ¤òÆÍ¤¾å¤²¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Ð´é¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢ÂçÀª¤ÈÅÄÃæ±Í¤ËÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Ç¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤ò¿©¤é¤¤¡¢¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¡£¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥ó¥É¤Î»ÍÊýÈ¬Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤ÆÀ¼±ç¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Îµ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤«¤éÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥Þ¡¼·¯¥¹¥Þ¥¤¥ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î´é¤¬¤µ¤é¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤ÆËþÌÌ¾Ð¤ß¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÊ¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¡Öº«ÍÛÎ¤¡Ê¤³¤ä¤Î¤µ¤È¡Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÊÅÄÃæ¾¤¬Êá¼ê¡Ë¤òÁÈ¤ó¤ÀÆ±³ØÇ¯¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¢ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ºäËÜ¤À¤¬¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤½¤í¤Ã¤ÆÌ¾µå²ñÆþ¤ê¤Î¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¡£¤·¤«¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡£ºÇ¹â¤Î¥É¥é¥Þ¤ò±é¤¸¤¿2¿Í¤ÏÎÏ¶¯¤¯Êú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºäËÜ¤â¡¢¤½¤·¤Æ¡¢8²ó¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤µ¤»¤¿ÂçÀª¤éÅê¼ê¿Ø¤â¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Þ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡¡Âç´¿À¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é¡¢Áá¤¯¤³¤ÎËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£Æü¤³¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡µã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Ïº£µ¨ºÇ¸å¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¤É¤ó¤Ê·è°Õ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡¢º£Æü»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÁ´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹ßÈÄ¸å¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¢¤Î¡Äµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥Ø¥Ø¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢Íê¤â¤·¤¤¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¤¢¤È¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤ÎµÇ°µå¤Ï¡Ö²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ¾¡£¶ì¤·¤¤»þ¤Ë²¿¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö°ìÈÖ¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤Ç¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÎ¤ÅÄ¤Þ¤¤¡Ê41¡Ë¤é²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌîÂ¼¡Ê¹îÌé¡Ë´ÆÆÄ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢À±Ìî¡ÊÀç°ì¡Ë´ÆÆÄ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¥Þ¡¼·¯¡£µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤µ¤é¤ËÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ïµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¡£Á´¹ñ¤ÎGÅÞ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤«¤é¤Î¡ÄÀè¤ÎÀï¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£