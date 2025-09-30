Æü´Ú¼óÇ¾¡¢´Ø·¸È¯Å¸¤Ç°ìÃ×¡¡ËÌÄ«Á¯Èó³Ë²½¤ØÊÆ¤ÈÏ¢·È
¡¡¡Ú³ø»³¶¦Æ±¡ÛÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï30Æü¡¢´Ú¹ñÆîÉô¡¦³ø»³¤ÇÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤ò°ÂÄêÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Î´°Á´¤ÊÈó³Ë²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆü´Ú¡¢ÆüÊÆ´Ú¤¬¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£¼óÇ¾¤ÎÁê¸ß±ýÍè¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¡×¤Î½ÅÍ×À¤â¶¦Í¤·¤¿¡£Âà¿Ø¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºßÇ¤ÃæºÇ¸å¤Î³°¹ñË¬Ìä¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£¼óÁê¸òÂå¸å¡¢Æü´Ú¤Î¶¨ÎÏ¤Î´ðÄ´¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡²ñÃÌ¤ÇÎ¾¼óÇ¾¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤ÇÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íû»á¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î³ËÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¡£ÆîËÌ´Ö¤Î¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤È¿®Íê¹½ÃÛ¤ò¿Þ¤ë¼«¿È¤ÎÀ¯ºö¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¼óÁê¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×ÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿´Ú¹ñ¤Î»Ù±ç¤Ë¼Õ°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íû»á¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÄêÃå¤µ¤»¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î´Ö¤ÇÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï²ñÃÌ¸å¡ÖÃå¼Â¤Ë¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ë¤á¤ÆÍ°ÕµÁ¤À¡£ÉÑÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ç¡¢¥·¥ã¥È¥ë¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£