¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£²¡½£±¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬¡¢Íèµ¨ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡ÈÂè3¤ÎµåÃÄ¡É¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤â¤¦1µåÃÄÁý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤Ç¡£ÁêÀ¤¬¤¤¤¤°¤¤¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ËèÇ¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡£3µåÃÄ¤¬¶¥¤ëÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢»°¤ÄÇÃ¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î3¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ÎµåÃÄ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤«¡©
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌî¼ê¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤µ¤óÂ·¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¤¨¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÀ¾Éð¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤È³ÚÅ·¤µ¤ó¤À¤«¤é¡£ËèÇ¯Ê¬¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¦¤Á¤¬¥É¡¼¥ó¤Ã¤Æ²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÅöÁ³ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï°ì³Ñ¤òÀê¤á¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£