¥´¥´¥¹¥Þ¡¡º£Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤ÎÆ±»þ´ÖÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ç¡Ö3´§¡×¡¡´ØÅì¡¦Ì¾¸Å²°¡¦´ØÀ¾¤ÎÁ´¤Æ¤Ç¼ó°Ì³ÍÆÀ
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡»á¡Ê48¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªSmile¡ª¡Á¡×¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤ÎÆ±»þ´ÖÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ç¡¢´ØÅì¡¦Ì¾¸Å²°¡¦´ØÀ¾¤Î3ÃÏ¶èÁ´¤Æ¤Ç½é¤á¤Æ¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ»ëÄ°Î¨¤Ï3ÃÏ¶è¤¤¤º¤ì¤â2.4¡ó¤òµÏ¿¡£´ØÅìÃÏ¶è¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç3´üÏ¢Â³¤Î¼ó°Ì¤ò·ø»ý¤·¤¿¡£´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¤ÈÆ±Î¨¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤¹¤ëCBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç¤¢¤ëÌ¾¸Å²°ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢6´üÏ¢Â³¤ÎÃ±ÆÈ1°Ì¤òÃ£À®¡£»ëÄ°Î¨2.4¡ó¡¢ÀêµòÎ¨22.0¡ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÈÖÁÈ¤ÎÎòÂåºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢È×ÀÐ¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Æ±»þ´ÖÂÓ¤Î¶¥Áè¤Ï¤µ¤é¤Ë·ã²½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£9·î29Æü¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ»á¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ìÀ©ºî¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÁ´¹ñÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡£²¼È¾´ü¤Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¤Ë¿·ÈÖÁÈ¤ò²Ã¤¨¤¿»°¤ÄÇÃ¤Î»ëÄ°Î¨Áè¤¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£