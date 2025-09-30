¶ä¹Ô¸ýºÂ¡¢Äê´üÍÂ¶â¤¬Ëþ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊüÃÖ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª¶â¤òÃù¤á¤¿¤¤¡¢²È·×¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¶â¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ÎËþ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¡ªÄÌÄ¢¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¡©
¸µÍø¼«Æ°·ÑÂ³¤È¤ÏËþ´ü¸å¤Ï¸µ¶â¤ÈÍøÂ©¤ò¿·¤¿¤Ê¸µ¶â¤È¤·¤ÆÄê´üÍÂ¶â¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¶âÍø¤Ï·ÑÂ³Æü¤Î¶âÍø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸µ¶â¼«Æ°·ÑÂ³¤È¤ÏÅö½é¤Î¸µ¶â¤Î¤ß¤ò¿·¤¿¤ÊÄê´üÍÂ¶â¤È¤·¤Æ·ÑÂ³¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¶âÍø¤Ï·ÑÂ³Æü¤Î¶âÍø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÍÂÆþ¤ÎºÝ¤ËËþ´ü»þ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤Î¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ªÄê´üÍÂ¶â¤ò·ÑÂ³¤»¤ºÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈµÙÌ²ÍÂ¶â¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µÙÌ²ÍÂ¶â¡ÊµÙÌ²¸ýºÂ¡Ë¤È¤ÏÄê´üÍÂ¶â¡¦ÉáÄÌÍÂ¶â¡¦ÅöºÂÍÂ¶âÅù¤Ç10Ç¯´ÖÆþ½Ð¶âÅù¡Ê°ÛÆ°¡Ë¤Î¤Ê¤¤ÍÂ¶â¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£µÙÌ²ÍÂ¶â¤ÏÍÂ¶âÊÝ¸±µ¡¹½¤Ë°Ü´É¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¤ËNPOË¡¿Í¤Ê¤É¤¬¹Ô¤¦Ì±´Ö¤Î¸ø±×³èÆ°¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Ê¤é9Ç¯°Ê¾å°ÛÆ°¤Î¤Ê¤¤ÍÂ¶â¸ýºÂ¤Ï³Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø¹ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»Ä¹â¤¬1Ëü±ß°Ê¾å¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¢¤ë½»½ê¤ËÍ¹Á÷¤â¤·¤¯¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÇÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤±¤Ð¡¢¤½¤ÎÍÂ¶â¤ÏµÙÌ²ÍÂ¶â¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢°ú¤Â³¤ÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê¤ÎÍÂ¶â¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÅ¾µï¤Ê¤É¤ÇÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢µÙÌ²ÍÂ¶â¤ÏËèÇ¯1200²¯±ßÄøÅÙÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªµÙÌ²ÍÂ¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿ÍÂ¶â¤Ï°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µÙÌ²ÍÂ¶â¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¼è°ú¤Î¤¢¤Ã¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§Àî¼ê ¹¯µÁ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
CFP¡¦1µéFPµ»Ç½»Î¡£À½Ìô²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢¤ª¶â¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤MR¡Ê°åÌô¾ðÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¨²ñ²ñ°÷¸þ¤±¤Î¸¦½¤²ñ¤ä°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ø¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä³èÆ°¤Ë¤â¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤«¤«¤ï¤ë¡£
(Ê¸:Àî¼ê ¹¯µÁ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
Q¡§Äê´üÍÂ¶â¤¬Ëþ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊüÃÖ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡Ö»ä¤Ï100Ëü±ß¤ò1Ç¯Ëþ´ü¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤í¤½¤íËþ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ê29ºÐ¡¦²ñ¼Ò°÷¡¦ÅìµþÅÔ¡Ë
