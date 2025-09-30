¡Ú Ettone ¡Û½÷À7¿ÍÁÈ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹³«ºÅ¡¡ÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡×¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖEttone(¥¨¥È¥Í)¡×¤¬¡¢30Æü¡¢¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¤·¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØU+U(¥æ¡¼¥¢¥ó¥É¥æ¡¼)¡Ù¤ä¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥Ç¥£¥¹¥³¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¥«¥Ð¡¼¶Ê¤Ê¤É11¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ettone¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ALYSA¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö021(¥ª¡¼¥Ä¥ï¥ó)¡×¤è¤ê¡¢9·î10Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤¿¤Ê²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¡ÖLOOSE POPS¡×¤òÉ½¸½¡£¼þ¤ê¤Î°Õ¸«¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¼«¿È¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¿É¤¤»þ¤âÃç´Ö¤¬¤¤¤ì¤Ð¾Ð¤¤Èô¤Ð¤»¤ë¤È¡¢Ê¹¤¯¿Í¤Ë¡ÖHAPPY¤Ê¤é¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¡×¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹ËÜÈÖ¤ò¹µ¤¨mirano¤µ¤ó¤Ï ¡È¼ÂºÝ¤Ë¼èºà¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÍÈ´¶¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡É ¤È¸ì¤ê¡¢ ¡È°áÁõ¤òÃå¤Æ¥á¥¤¥¯¤·¤ÆÈ±¤Î¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡¢º£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡É ¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
anri¤µ¤ó¤â ¡È¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÆÃÊÌ¡É ¤È¸ì¤ê¡¢shion¤µ¤ó¤Ï ¡ÈÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤â¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¡¢¤¹¤´¤¤²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡É ¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
yuzuki¤µ¤ó¤Ï ¡È²ÈÂ²¤äÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤«¤é¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤´¤¯Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡É ¤È´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤ò½Ò¤Ù¡¢chiharu¤µ¤ó¤Ï ¡È¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¬¡¢¤¼¤ó¤¼¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É ¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊEttone¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤Èyuzuki¤µ¤ó¤Ï ¡È»ä¤ÏÌ´¤ÏÂç¤¤¯¥³¡¼¥Á¥§¥é(À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹)¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡É ¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ê¡¢chiharu¤µ¤ó¤Ï ¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤ÏÀäÂÐÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡É ¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
