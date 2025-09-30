µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡ÅÄÃæ¾Âç¤ÎCSÅÐÈÄÌÀ¸À¡Ö¤â¤Á¤í¤óÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¿ô¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¡¢ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç6²ó85µå4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»º£µ¨3¾¡ÌÜ¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»¤ò´Þ¤à¤È»Ë¾å28¿ÍÌÜ¡ÊNPBÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï24¿Í¡Ë¡£²¦¼ê¤ò·ü¤±¤Æ¤«¤é4ÀïÌÜ¡¢º£µ¨¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤â¤Í¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄºÇ¶á¿ô»î¹ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¿®¤¸¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ç¤âÅÄÃæ¾¤òÅê¤²¤µ¤»¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤óÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¿ô¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤ó¤ÇCS¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£