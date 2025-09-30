¾åÇòÀÐË¨²Î¡¡ÀÚ¼ê¤ËÌ´Ãæ¡Öº£¤â¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡×¡Ê11·î7Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¥È¥ê¥Ä¥«¥ì¡×¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÀÚ¼ê¡×¤È¤·¡¢ÆÃ¤Ë¸Å¤¤ÀÚ¼ê¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Öº£¤â¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ë¶´¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÚ¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡ÖÀÚ¼ê¤Ã¤Æ¤½¤Î»þ¤¢¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ä¡¢¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êª¤¬Á´Éô¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤âÀ¨¤¤³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¡Öº£Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÎÀÚ¼ê¤â¥·¡¼¥ë¤ÇÅ½¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¿Í¤Ë¼ê»æ¤òÁ÷¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£ÀÚ¼ê¤òÅ½¤ë¤¿¤á¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤½¤Î°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£