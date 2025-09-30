TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÆüÃæÀïÁè¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢ÀïÀþ³ÈÂç¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëµÄ°÷¤¬À¯ÉÜ¤ä·³Éô¤òÈãÈ½¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÈ¿·³±éÀâ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ²ñ¤ÎµÄ»öÏ¿¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤òÉü³è¤¹¤ë¤è¤¦¡¢Íè½µ¤Ë¤â¼«Ì±ÅÞ¤¬ÌîÅÞÂ¦¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÆüÃæÀïÁè¤¬·ã²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢1940Ç¯¤ÎÄë¹ñµÄ²ñ¤Ç¡¢ºØÆ£Î´É×µÄ°÷¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æµ¾À·¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤¬À¯ÉÜ¤ÎÇ½»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤Ï¸å¤Ë¡ÖÈ¿·³±éÀâ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·³Éô¤Ê¤É¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹ñ²ñ¤ÎµÄ»öÏ¿¤«¤é¤Ï°ìÉô¤¬ºï½ü¤µ¤ì¡¢ºØÆ£µÄ°÷¤ÏÄë¹ñµÄ²ñ¤«¤é½üÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤¬ÀïÁè¤Ë»ê¤Ã¤¿¤«¤Î¸¡¾Ú¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤¹ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÈ¿·³±éÀâ¡×¤ÎÁ´Ê¸¤òµÄ»öÏ¿¤ËÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯6·î¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñÊÄ²ñ¸å¤«¤é´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÌîÅÞÂ¦¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¼«Ì±ÅÞ¤ÏÍè½µ¤Ë¤â¹ñ²ñ¤ÇÌîÅÞÂ¦¤ËÉü³è¤òÄó°Æ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤Ç¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£