¤¤¤Ä¾å¤¬¤ë¡©ºÇÄãÄÂ¶â¡Ö1000±ßÄ¶¡×¤Ç¤âÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Êº¹¡¡ÀÖ»ú»î»»¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¡Ä¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
10·î¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤ÇºÇÄãÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç½é¤á¤Æ1000±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤Ç°ìÉô¤Î¾®ÇäÅ¹¤Ç¤ÏÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î»î»»¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î10·î¤«¤é¤Î¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¡×°ìÍ÷
¿Í·ïÈñÁý¤Ç¤â·ã°Â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¡ÈëÌ©¤Ï¡ÖÄÄÎó¤Î¹©É×¡×
µ¼Ô
¡Öºë¶Ì¸©¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³«Å¹Á°¤«¤é30¿Í°Ê¾å¤Î¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µÒ¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÇäÉÊ¤Ç¤¹¡£Æ¦Éå1Ãú42±ß¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ1¤Ä117±ß¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤´ÈÓ¤Ï6¤ÄÆþ¤ê¤Ç430±ß¤È¡¢ÂçÆÃ²Á¡£
µÒ
¡Ö°Â¤¤¤è¤Í¡×
¡Ö¡Ê¶áÎÙ¤Ç¤Ï¡Ë°ìÈÖ°Â¤¤¡×
Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¤Ê¤¼Äã²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï¡ÈÄÄÎó¤Î¹©É×¡É¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ß¡¼¥×¥é¥¹ ÉðÂ¢±ºÏÂÅ¹¡¡ÅìËÜÀ»Ìé¤µ¤ó
¡Ö¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¿·¤·¤¯¾¦ÉÊ¤¬Êä½¼¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡×
µíÆý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÊÂ¤Ù¤ëÉ¬Í×¤Ê¤·¡£¤µ¤é¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î°û¤ßÊª¤ÏÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Î¤Þ¤ÞÄÄÎó¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ï±¿ÈÂ¤Ë»È¤¦¥«¥´Âæ¼Ö¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÈÎÇä¡£
¥Þ¥ß¡¼¥×¥é¥¹ ÉðÂ¢±ºÏÂÅ¹¡¡ÅìËÜÀ»Ìé¤µ¤ó
¡Ö¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½¾¶È°÷¿ô¤¬È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í·ïÈñ¤¬ºï¸º¡×
Å°ÄìÅª¤Ë¿Í¤ÎÇÛÃÖ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ëÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ï¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ë¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤¢¤ëºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï¡¢»þµë1078±ß¤«¤é1141±ß¤Ø63±ß¥¢¥Ã¥×¡£¤Û¤«¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤âÊ¿¶Ñ66±ß¤Î¾å¾º¤È¡¢¸½ºß¤ÎÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤Ë¡£½é¤á¤ÆÁ´¹ñ¤Ç»þµë1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇÄãÄÂ¶â10·î¤«¤é1000±ßÄ¶¡¡°ìÉô¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡ÈÀÖ»ú¡É¤â
º£²ó¡¢ÄÂ¶â¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹°ú¤¯Êª²Á¹â¤È°ÛÎã¤Î¡ÈÀ¯¼£²ðÆþ¡É¤Ç¤¹¡£
»³Íü¸©¡¡Ä¹ºê¹¬ÂÀÏº ÃÎ»ö
¡Ö¡ÊÎÙ¸©¤È¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Îº¹¤¬¡Ë¿Í¸ýÎ®½Ð¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×
»þµë¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤Ë¿Íºà¤òÎ®½Ð¤µ¤»¤Þ¤¤¤È¡¢ÃÏ°èÆ±»Î¤Î¡ÈÄÂ¾å¤²¶¥Áè¡É¤¬ËÖÈ¯¡£ÃÎ»ö¤é¤¬¼«¤é°ú¤¾å¤²¤òÆ¯¤¤«¤±¤ë°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¯¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ºÇÄãÄÂ¶â¤Î¾å¾º¡£°ìÊý¡¢µÞÂ®¤Ê°ú¤¾å¤²¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥ÈÏ«Æ¯¼Ô¤¬Â¿¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¡¢¾®Çä¶È¤Î°ìÉô¤ÏÀÖ»ú¤Ë´Ù¤ë¤È¤Î»î»»¤â¡Ä
UBS¾Ú·ô ¥·¥Ë¥¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡É÷ÁáÎ´¹°»á
¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ÄÂ¶â¤Î»ÙÊ§Ç½ÎÏ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤ÏÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¡×
°Â¤¤Ï«Æ¯ÎÏ¤ËÍê¤é¤º¡¢¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ïº£¸å5Ç¯¤ÇºÇÄãÄÂ¶â1500±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¸½¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤ê¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤Æ¯¤Êý¡×¤ÎÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ê½Ð¤»¤ë¤«¤¬¥«¥®¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£
10·î¤«¤é¤â¤é¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡©°ú¤¾å¤²³«»Ï»þ´ü¤Ë¥Ð¥é¤Ä¤
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇºÇÄãÄÂ¶â¤¬1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë1000±ß°Ê¾å¤â¤é¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð·§ËÜ¡¦ÂçÊ¬¡¦½©ÅÄ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤¬80±ß°Ê¾å°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ú¤¾å¤²»þ´ü¤Ï¸®ÊÂ¤ß2026Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖÁá¤¤ÆÊÌÚ¡Ê10·î1Æü¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤âº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿11·î°Ê¹ß¤ËÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¡¢27ÉÜ¸©¤Ë¤â¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼ÃÏ°è´Ö¤Ç¤³¤ì¤Û¤Éº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ìÈÖÃÙ¤¤2026Ç¯3·î31Æü¤Ë°ú¤¾å¤²Í½Äê¤Î½©ÅÄ¸©¤Ï¡¢¡ÖµÞ·ã¤Ê°ú¤¾å¤²¤Ë¡¢´ë¶È¤Ç¤Ï½¢¶Èµ¬Â§¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ï«Æ¯¼ÔÁ´ÂÎ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¡£½àÈ÷´ü´Ö¤È¤·¤ÆºÇÂç¸Â³ÎÊÝ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁá¤¯¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÁá¤¯¼Â»Ü¤·¤ÆÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§¡¡
ÃÏ°èº¹¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤Îº¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ê£¹çÅª¤ÊÀ©ÅÙ¤Î²þ³×¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï°ìÊâÁ°¿Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£