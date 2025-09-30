Q. ¶âÌÚºÔ¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤ò¡Ö¥È¥¤¥ì¤Î¹á¤ê¡×¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©¡ÚÏÂÊ¸²½¸¦µæ²È¤¬²òÀâ¡Û
¾®¤µ¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î²Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºé¤«¤»¤ë¶âÌÚºÔ¡Ê¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½©¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤¤ì¤¤¤Ê²ÖÌÚ¤Ç¤¹¡£²Ö¤ò¸«¤º¤È¤âÉº¤¦¹á¤ê¤Çµ¤ÉÕ¤¯¤Û¤É¤ÎË¤«¤ÊË§¹á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Ûé»Ò¡Ê¥¯¥Á¥Ê¥·¡Ë¡¢ÄÀÃú²Ö¡Ê¥¸¥ó¥Á¥ç¥¦¥²¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»°¹áÌÚ¡Ê¤µ¤ó¤³¤¦¤Ü¤¯¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¶âÌÚºÔ¤Î¹á¤ê¤òÓÌ¤°¤È¥È¥¤¥ì¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶âÌÚºÔ¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ä²Ö¸ÀÍÕ¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤Ê¤É¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÏ©ÌÌ¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ë¡Ä¡ÄÁ¯¤ä¤«¤Ê¶âÌÚºÔ¤Î²Ö¤¸¤å¤¦¤¿¤ó
¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¶âÌÚºÔ¤Î²Ö¤òÄß¤ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀã±£¡Ê¤»¤Ã¤Á¤ó¡áÊØ½ê¡Ë¤ËÄß¤ë¤¹²Ö¡×¡¢ÌÀ¼£¡Á¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡ÖÊØ½ê²Ö¡×¤ÈÂ¯¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë¤Ï¥È¥¤¥ì¤ÎËÉ½¡¦¾Ã½ºÞ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Ïµ¡Ç½À¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ä¡¼¥ó¤È¤¹¤ë²½³Ø½¤¬¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¡£¾¼ÏÂ50Ç¯Âå¤Ë¹á¤ê¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎË§¹áºÞ¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤È¡¢¶âÌÚºÔ¤Î¹á¤ê¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¶âÌÚºÔ¡á¥È¥¤¥ì¤Î¹á¤ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬ÄêÃå¡£
¤Þ¤¿³¹Ï©¼ù¤ä¸ø±à¤Î¿¢ºÏ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¶âÌÚºÔ¤Ï¡¢¸ø½°¥È¥¤¥ì¤Î¶á¤¯¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥È¥¤¥ì¤Î¹á¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬Ê¿À®¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¾Ã½µ»½Ñ¤¬È¯Ã£¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎË§¹áºÞ¤Î¼ïÎà¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ö¶âÌÚºÔ¤Ï¥È¥¤¥ì¤Î¹á¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÇö¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤ÎÓÌ³Ð¤Ïµ²±¤È¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÓÌ¤¤¤À¹á¤ê¤¬µ²±¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡¢¶âÌÚºÔ¤Î¹á¤ê¤ò¥È¥¤¥ì¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¶âÌÚºÔ¡á¥È¥¤¥ì¤Î¹á¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶âÌÚºÔ¤Î¹á¤ê¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬¹â¤¯¡¢ÉÔ°Â´¶¤ä¥¤¥é¥¤¥é¤òÄÃ¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¹á¿å¤ä¥¢¥í¥Þ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö¶âÌÚºÔ¡á¥È¥¤¥ì¤Î¹á¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÇö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¥â¥¯¥»¥¤²Ê¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤²Ö¤ò¤Ä¤±¤ë¡Ö¶äÌÚºÔ¡Ê¥®¥ó¥â¥¯¥»¥¤¡Ë¡×¤ä¡¢Çö¤¤²«¿§¤Î²Ö¤ò¤Ä¤±¤ë¡ÖÇö²«ÌÚºÔ¡Ê¥¦¥¹¥®¥â¥¯¥»¥¤¡Ë¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê²Ö¸ÀÍÕ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¹á¤ê¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤ËÈæ¤Ù¤Æ²Ö¤¬¹µ¤¨¤á¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¡Ö¸¬µõ¡×
¡¦°ìÅÙÓÌ¤¤¤À¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿´¤Ë»Ä¤ë¹á¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ö½éÎø¡×
¡¦¶âÌÚºÔ¤Î¹á¤ê¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¤«¤é¡ÖÆ«¿ì¡×
¡¦±£¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¶âÌÚºÔ¤Î¶¯¤¤¹á¤ê¤«¤é¡Ö¿¿¼Â¡×
¡¦Ãæ¹ñ¤Ç°Ì¤Î¹â¤¤½÷À¤Î¹á¿å¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Öµ¤¹â¤¤¿Í¡×
·Ë²Ö¤Ï¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¶âÌÚºÔ¤Î²Ö¤òº½Åü¤Ç¼Ñ¤¿¥¸¥ã¥à¡Ö·Ë²Ö¾ß¡×¡¢²Ö¤ò¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤Ë¤·¤¿¡ÖÅü·Ë²Ö¡×¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¡Ö·Ë²ÖÄÄ¼ò¡×¡¢¤ªÃã¤È¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡Ö·Ë²ÖÃã¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¹á¤ê¤Ï¡ÖÀéÎ¤Àè¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤«¤°¤ï¤·¤¤¶âÌÚºÔ¡£²ÄÎù¤Ê²Ö¤Ï¡¢É÷¤Ë¿á¤«¤ì¤ÆÍî²¼¤¹¤ë¤È¤Þ¤ë¤Ç²Ö¤Îå°Ýß¡Ê¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¡Ë¤Î¤è¤¦¡£Æ»¹Ô¤¯¿Í¤Ë½©¤ÎË¬¤ì¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¶âÌÚºÔ¤ò¡¢¤³¤Î½©¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:»°±º ¹¯»Ò¡ÊÊë¤é¤·¤ÎºÐ»þµ¥¬¥¤¥É¡Ë)
