¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ó¡¼¥ë¤¬½éÅÐ¾ì¡ª ²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡Ö²£ÉÍ¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È2025¡×6¤Ä¤Î³Ú¤·¤ßÊý
²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ç¡Ö²£ÉÍ¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È2025¡×¤¬9·î26Æü¤Ë³«Ëë¡ª ËÜ¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥É¥¤¥Ä¥Ó¡¼¥ë¤Îº×Åµ¤Ç¡¢º£²ó¤Ç22²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿½©¤ÎÄêÈÖ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£½éÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê²èÁü¤ÏÁ´¤ÆÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë¡£
2025Ç¯¤Ï10·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Ìó20¥Ö¡¼¥¹¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ½é¾åÎ¦¥Ó¡¼¥ë¤ä²ñ¾ì¸ÂÄê¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¥Ó¡¼¥ë¹¥¤¤â¤¦¤Ê¤ëµ®½Å¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤ÉÌó100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Ó¡¼¥ë¡¢¥É¥¤¥ÄÎÁÍý¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò»ë»¡¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç´¶¤¸¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò²£ÉÍ¤ÇºÆ¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¤è¤ê¡ÖËÜ¾ì´¶¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¶õ´Ö±é½Ð¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤É¤³¤Ë¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Î5¤Ä¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡Ö²£ÉÍ¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È2025¡×¤È¤Ï¡©¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤È¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç1810Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ó¡¼¥ëº×¤ê¤Î¤³¤È¡£²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¾ì¥É¥¤¥Ä¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ2003Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ï13Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò»ë»¡¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç´¶¤¸¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò²£ÉÍ¤ÇºÆ¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¤è¤ê¡ÖËÜ¾ì´¶¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¶õ´Ö±é½Ð¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1. ½éÅÐ¾ì¡ª 3¥Ö¥é¥ó¥ÉÀìÍÑ¡È¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥óÀÊ¡É¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡ÖËÜÈÖ´¶¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿±é½Ð¤Î1¤Ä¤¬¡¢½éÅÐ¾ì¤Î¥Ó¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤´¤È¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡È¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥óÀÊ¡É¡£
¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¸ø¼°6Âç¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥É¥¤¥Ä¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥Ï¥Ã¥«¡¼¥×¥·¥ç¡¼¥ë¡×¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇ¸Å¤Î¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤½ê¡Ö¥ô¥¡¥¤¥¨¥ó¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡×¡¢ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Î¥É¥¤¥Ä¥Ó¡¼¥ë¤ò°·¤¦¡ÖKrombacher & Plank¡Ê¥¯¥í¥ó¥Ð¥Ã¥Ï¡¡¥¢¥ó¥É¡¡¥×¥é¥ó¥¯¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥óÀÊ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥óÀÊ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Û¥Õ¥Ö¥í¥¤¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ö¡¼¥¹¡ÖHOFBRAU Festzelt¡Ê¥Û¥Õ¥Ö¥í¥¤ ¥Õ¥§¥¹¥È¥Ä¥§¥ë¥È¡Ë¡×¤âÀßÃÖ¡£Ï»³Ñ·Á¤ÎÌÚ¤Î¾®²°¡È¥Ò¥å¥Ã¥Æ¡É¤¬½éÅÐ¾ì¤·¡¢¤è¤êËÜ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²¦¼¼¤¬°¦¤·¤¿ÅÁÅý¤Î¥É¥¤¥Ä¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥Û¥Õ¥Ö¥í¥¤¡×¤Î³Æ¼ï¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ßÊüÂê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤«¤éÍ½Ìó²Ä¡£
2. ¡Ö²£ÉÍ¥Ó¡¼¥ë¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ó¡¼¥ë¤ò¡Ö¥Î¥ê¥¿¥±¡×¤Î¥Ó¥¢¥Þ¥°¤Ç³Ú¤·¤â¤¦²£ÉÍ¤ÎÏ·ÊÞ¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤½ê¡Ö²£ÉÍ¥Ó¡¼¥ë¡×¤¬¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë³«È¯¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ó¡¼¥ë¡Ö²£ÉÍ¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¥Ó¥¢¡ã¥Ø¥ì¥¹¡ä¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥óÈ¯¾Í¤Î¥é¥¬¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö¥Ø¥ì¥¹¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¡¼¥Ð¥ë¤Ê¹á¤ê¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤µ¤È¤«¤ó¤¤Ä¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Çþ²êÍ³Íè¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤È¥Û¥Ã¥×¤Î½À¤é¤«¤Ê¶ì¤ß¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£½Å¤¿²á¤®¤º¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý¡£
¤³¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ó¡¼¥ë¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿À¤³¦ÅªÍÎ¿©´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Î¥ê¥¿¥±¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥¢¥Þ¥°¡£ÈÎÇä¥Ö¡¼¥¹¤Ï³¤Â¦¤ÎBLUE GATEÉÕ¶á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤³¤Î¡Ö¥Î¥ê¥¿¥±¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥¢¥Þ¥°¤ò´Þ¤à¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ó¡¼¥ë¥°¥é¥¹¤Ï¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È¡Ê¡á¥°¥é¥¹ÍÂ¤ê¶â¡ËÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ëÂå¶â¤È¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È¡Ê¸½¶â¤Î¤ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥ë¥°¥é¥¹¤òÊÖµÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È¤¬ÊÖ¶â¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Ê¶¼º¤·¤¿¤ê¡¢ÇËÂ»¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3. ³°¤»¤Ê¤¤¡ª ¥É¥¤¥Ä6Âç¾úÂ¤½ê¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤â¤¦ËÜ¾ì¡¦¥É¥¤¥Ä¤Î¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄÀ¯ÉÜ¸øÇ§¤Î¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó»ÔÆâ¤ÎÁª¤Ð¤ì¤¿6Âç¾úÂ¤½ê¤·¤«½ÐÅ¹¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î6Âç¾úÂ¤½ê¤Î¤¦¤Á¡¢¥Û¥Õ¥Ö¥í¥¤¡¢¥Ñ¥¦¥é¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Ï¥Ã¥«¡¼¥×¥·¥ç¡¼¥ë¡¢¥·¥å¥Ñ¡¼¥Æ¥ó¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ó¥Ö¥í¥¤¤Î5¤Ä¤Î¾úÂ¤½ê¤¬²£ÉÍ¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤Ë¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤Ë¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Î5¤Ä¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
4. ¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡õ¥Ó¡¼¥ë°Ê³°¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤â¤¦2025Ç¯¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ä¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢Á´¤Æ¤Î°û¿©Å¹ÊÞ¤Ç¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Ó¡¼¥ë°Ê³°¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤â¡¢¶ì¼ê¤ÊÊý¤â¡¢°û¤á¤Ê¤¤Êý¤â¡¢°ì½ï¤Ë´¥ÇÕ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
É®¼Ô¤Ï¤ª¼ò¤¬°û¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ó¡¼¥ë¥¸¥ç¥Ã¥¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëDER HIRSCHBRAU¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯À¸¤ê¤ó¤´Æþ¤ê¡È¥¢¥×¥Õ¥§¥ë¥·¥ç¡¼¥ì¡É¡×¡Ê500ml¡¢ÀÇ¹þ1000±ß¡Ë¤Ç¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥Èµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´Å¤¯¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¡£
5. Âç·¿¥Æ¥ó¥È¤Ç¥É¥¤¥Ä³ÚÃÄ¤Î±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤â¤¦ËÜ¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥É¥¤¥Ä³ÚÃÄ¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢Âç·¿¥Æ¥ó¥È¤Ø¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥É¥¤¥Ä³ÚÃÄ¡ÖWOHO & KALENDAR BAND¡Ê¥ô¥©¡¼¥Û¡¼¥¢¥ó¥É¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ð¥ó¥É¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²£ÉÍ¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
À¸±éÁÕ¤Î»þ´Ö¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡Ê±éÁÕ»þ´Ö¤ÏÌó30Ê¬¡Ë¡£³ÆÆü¸åÈ¾¤Î2²ó¤Ï¾ÈÌÀ±é½Ð¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
Ê¿Æü¡§13:00¡¢15:00¡¢17:00¡¢20:00
ÅÚÆü½Ë¡§12:00¡¢14:30¡¢16:30¡¢19:30
6. ²£ÉÍ»ÔÌ±¤ä¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ë³Ú¤·¤â¤¦´ü´ÖÃæ¡¢10·î1Æü¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¾·ÂÔ¡Ö²£ÉÍ»ÔÌ±¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ç¡¼¡×¡¢Ê¿Æü¤«¤ÄÅ·µ¤Í½Êó¤Ç±«¥Þ¡¼¥¯¡Ê11:00»þÅÀ¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü¤ÏÆþ¾ìÎÁ¤¬500±ß¢ª300±ß¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢10·î8Æü¸ÂÄê¤Ç¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë presents ²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Ç¡¼¡×¤ò¼Â»Ü¡£
²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¤ª¥È¥¯¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òGET¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¡Ö²£ÉÍ¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È2025¡×¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö²£ÉÍ¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È2025¡×¾ðÊó´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î26Æü¡Á10·î13Æü¡¡¢¨±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·»þ¤ÏµÙ¶È¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê
¾ì½ê¡§²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¥¤¤Ù¥ó¥È¹¾ì
»þ´Ö¡§12:00¡Á21:30¡¢ÅÚÆü½Ë11:00¡Á21:30 ¢¨L.O.21:00
Æþ¾ìÎÁ¡§ÀÇ¹þ500±ß¡Ê°û¿©¡¢ÊªÈÎÂå¤ÏÊÌÅÓ¡Ë
¢¨Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡ÊÌ¤À®Ç¯¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¡Ë¡¢Í×¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È¡Ê¥°¥é¥¹ÍÂ¤ê¶â¡¢¸½¶â¤Î¤ß¡¢¥°¥é¥¹ÊÖµÑ»þ¤ËÊÖ¶â¡Ë
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§ÅÄÊÕ »ç ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£2001Ç¯2·î¤è¤êÁí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖAll About¡×¤Ç²£ÉÍ¥¬¥¤¥É¤òÌ³¤á¤ë¡£2009Ç¯4·î¡¢Âè3²ó¤«¤Ê¤¬¤ï¸¡Äê ²£ÉÍ¥é¥¤¥»¥ó¥¹1µé¼èÆÀ¡£¡Ö²£ÉÍ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥í¥°¡¢SNS¤ò±¿±Ä¡£(Ê¸:ÅÄÊÕ »ç)