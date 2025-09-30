¡Ö°ÂÄê½Å»ë¤Ê¤éÂç´ë¶È¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤Ê¤é¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤!?ÎáÏÂ»þÂå¤Î¡È¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¡É¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È
¸½Âå¤Î½¢¿¦»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤È¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤«¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÚ¼Â¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÄê¤ò½Å»ë¤¹¤ëÆ»¤È¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ä¥ê¥¹¥¯¤òÄÉµá¤¹¤ëÆ»¡£¤½¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¤ä¾ÍèÁü¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤ÇÇº¤à¤Î¤«¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¸½¼Â¡¢¤½¤·¤Æ³Æ¼«¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¡Ú¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¡Û¡Ö¤æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤ò¸«Ê¬¤±¤ë10¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¤·¤«¤·»þÂå¤¬ÊÑ²½¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö°ÂÄê»Ö¸þ¡×¤Ï¤â¤Ï¤äËüÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨Âç´ë¶È¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤¿ÂÔ¶ø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡£
Ã»´ü´Ö¤ÇÂç´ë¶È¤ò¼¤á¤ë¼ã¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤º£¡¢½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Â¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤âÉû¶È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ä¶À°È÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°ÂÄê¡×¤ò¤à¤ä¤ß¤ËÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤³¤È¤³¤½Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£º£¤ä¡¢¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤ÎÂÐ²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¡×À¸¤Êý¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Î¼è¤êÊý¡×¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ëÅ¬Àº¹¤âÌµ»ë¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÇ½ÎÏ¡¢»Ö¸þ¤Ë±þ¤¸¤¿ÁªÂò¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿Í¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³ÉéÃ´¤Î³Êº¹¤ä¡¢ÅØÎÏ¤ÈÂÔ¶ø¤¬Äà¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ë¿Í¤Û¤ÉÂ¿Ë»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤ÏËèÆü²Ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ÆÄê»þÂà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·ÂÔ¶ø¤Ë¤Ï¤µ¤Û¤Éº¹¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç¯¸ù½øÎó¤ÎÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ÎÃæ¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö»È¤¤¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËèÆü¤¬Â¿Ë»²á¤®¤Æ¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤Ïºî¤ì¤º¡¢Éû¶È¤ä¼«¸ÊÅê»ñ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊÙ¶¯¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤Ç¤âÉå¤é¤º¡¢·üÌ¿¤Ë±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¡¢¼«¿È¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢·ÐÍýÉô¤Ø¤Î°ÛÆ°¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î´èÄ¥¤ê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¤Ò¤É¤¯ÍîÃÀ¤·¤¿¡£
¾å»Ê¤«¤é¤Ï¡Ö·ÐÍý¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¾ÍèÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ä¶È¿¦¤ò¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É¬»à¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢ºäÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¤òÀ¸¤«¤»¤ë´Ä¶¡×¤òµá¤á¤Æ¤¹¤°¤ËÅ¾¿¦³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×»ö¹à¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÁÏ¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤·¡¢²ñµÄ¤Ë¤è¤ë¹ç°Õ¤¬Ê¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÅÙ¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£
¼õ¤±¿È¤Î¼ÒÉ÷¤È¡¢°Õ»×·èÄê¤Ë»²²Ã¤·¤Ë¤¯¤¤ÂÎÀ©¡£ºäÅÄ¤µ¤ó¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Î¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¼«È¯Åª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤¬¼çÆ³¸¢¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¼«¿È¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤â¼¡Âè¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÏ¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎØ¤«¤éÏ³¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤³¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·1Ç¯¤ÇÂà¿¦¡£Âç´ë¶È¤ØºÆÅ¾¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
Âç´ë¶È¤È¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¤É¤Á¤é¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ÀÆðÀ¤äÌÀ³Î¤ÊÉ¾²Á´ð½à¤¬¤¢¤ê¡¢À®½Ï¤·¤¿¿Íºà¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶²¼¤Ç¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£ºÆÅ¾¿¦¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºäÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼çÂÎÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Î½ÅÍ×À¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¡£
¾¼ÏÂ¤ÎÀ®¸ù¥â¥Ç¥ë¤Î½ªßá¤ä¸½ÂåÅª¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ä°ÂÄêÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¡×¤òÄÉµá¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
ºäÅÄ¤µ¤ó¤Î»öÎã¤Ï¡¢°ÂÄê¤ä¥ê¥¹¥¯¤À¤±¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅ¬À¡×¤È¡Ö²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÁª¤Ö½ÅÍ×À¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡¢°ÂÄê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²ÁÃÍ¤È²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£
¸½Âå¤Î´Ä¶¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÁªÂò¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÎÉ¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÀïÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
(Ê¸:¾®¾¾ ½ÓÌÀ¡ÊÅ¾¿¦¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦³°»ñÅ¾¿¦¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤Ê¤¼¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤ÇÇº¤à¤Î¤«¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¸½¼Â¡¢¤½¤·¤Æ³Æ¼«¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¡Ú¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¡Û¡Ö¤æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤ò¸«Ê¬¤±¤ë10¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¾¼ÏÂ¤ÎÀ®¸ù¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤ÎÊÑÁ«¤«¤Ä¤Æ¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¡ÖÀ®¸ù¥â¥Ç¥ë¡×¤Ï¡¢¹â³ØÎò¤òÇØ·Ê¤ËÂç´ë¶È¤ØÆþ¤ê¡¢Ç¯¸ù½øÎó¤Î¤â¤È¤Ç°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¿Í»öÉ¾²Á¤Ç¶¥¤¤¡¢²ñ¼Ò¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢¾å»Ê¤È¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡£¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬·ø¼Â¤Ç³Î¼Â¤Ê¿ÍÀ¸ÀïÎ¬¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ã»´ü´Ö¤ÇÂç´ë¶È¤ò¼¤á¤ë¼ã¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤º£¡¢½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë»þÂå¤ÎÅþÍè¤È¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¸½Âå¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¡×¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äSNS¡¢¥¢¥×¥ê³«È¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥ë¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¾®»ñËÜ¤«¤Ä¸Ä¿Í¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Îµ¯¶È¤äÉû¶È¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤âÉû¶È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ä¶À°È÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°ÂÄê¡×¤ò¤à¤ä¤ß¤ËÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤³¤È¤³¤½Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£º£¤ä¡¢¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤ÎÂÐ²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¡×À¸¤Êý¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Î¼è¤êÊý¡×¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ëÅ¬Àº¹¤âÌµ»ë¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÇ½ÎÏ¡¢»Ö¸þ¤Ë±þ¤¸¤¿ÁªÂò¤¬½ÅÍ×¤À¡£
Âç´ë¶È¤«¤é¤ÎÅ¾¿¦ÍýÍ³¤È¼ºË¾ºäÅÄ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¿·Â´¤ÇÂç´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿±Ä¶ÈÉô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤ÁÁá¤¯»Å»ö¤ò³Ð¤¨¤ÆÁÈ¿¥¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºäÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ËèÆüÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Å»öÇ®¿´¤È¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¹¥É¾¡£¾¯¤·¤º¤Ä»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿Í¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³ÉéÃ´¤Î³Êº¹¤ä¡¢ÅØÎÏ¤ÈÂÔ¶ø¤¬Äà¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ë¿Í¤Û¤ÉÂ¿Ë»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤ÏËèÆü²Ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ÆÄê»þÂà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·ÂÔ¶ø¤Ë¤Ï¤µ¤Û¤Éº¹¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç¯¸ù½øÎó¤ÎÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ÎÃæ¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö»È¤¤¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËèÆü¤¬Â¿Ë»²á¤®¤Æ¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤Ïºî¤ì¤º¡¢Éû¶È¤ä¼«¸ÊÅê»ñ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊÙ¶¯¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤Ç¤âÉå¤é¤º¡¢·üÌ¿¤Ë±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¡¢¼«¿È¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢·ÐÍýÉô¤Ø¤Î°ÛÆ°¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î´èÄ¥¤ê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¤Ò¤É¤¯ÍîÃÀ¤·¤¿¡£
¾å»Ê¤«¤é¤Ï¡Ö·ÐÍý¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¾ÍèÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ä¶È¿¦¤ò¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É¬»à¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢ºäÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¤òÀ¸¤«¤»¤ë´Ä¶¡×¤òµá¤á¤Æ¤¹¤°¤ËÅ¾¿¦³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ç¤Î¸½¼Â¤ÈºÃÀÞ¥¢¥×¥ê³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÀ®Ä¹Ãæ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿ºäÅÄ¤µ¤ó¡£Æþ¼Ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡ÖÉÔËÜ°Õ¤Ê°ÛÆ°¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤ä¤Ã¤È¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤á¤ë¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤È¤Ê¤é¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×»ö¹à¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÁÏ¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤·¡¢²ñµÄ¤Ë¤è¤ë¹ç°Õ¤¬Ê¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÅÙ¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£
¼õ¤±¿È¤Î¼ÒÉ÷¤È¡¢°Õ»×·èÄê¤Ë»²²Ã¤·¤Ë¤¯¤¤ÂÎÀ©¡£ºäÅÄ¤µ¤ó¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Î¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¼«È¯Åª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤¬¼çÆ³¸¢¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¼«¿È¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤â¼¡Âè¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÏ¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎØ¤«¤éÏ³¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤³¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·1Ç¯¤ÇÂà¿¦¡£Âç´ë¶È¤ØºÆÅ¾¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤ÁªÂò´ð½à¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿Âç´ë¶È¤ØÌá¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿ºäÅÄ¤µ¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢º£²ó¤ÏºÇ½é¤Î¿¦¾ìÁª¤Ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ö±Ä¶È¤È¤¤¤¦¼´¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤á¤ë¤³¤È¡×¡Ö¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¡×¡ÖºßÂð¶ÐÌ³¤äÉû¶È¤Ë´²ÍÆ¤Ê¼ÒÉ÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤ÇÅ¾¿¦Àè¤òÁª¤ó¤À¡£
Âç´ë¶È¤È¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¤É¤Á¤é¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ÀÆðÀ¤äÌÀ³Î¤ÊÉ¾²Á´ð½à¤¬¤¢¤ê¡¢À®½Ï¤·¤¿¿Íºà¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶²¼¤Ç¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£ºÆÅ¾¿¦¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºäÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼çÂÎÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Î½ÅÍ×À¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÎÅ¬À¤òÃÎ¤ê¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÁª¤Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ÂÄê»Ö¸þ¤«¥ê¥¹¥¯»Ö¸þ¤«¤ÎÆó¸µÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ÇºÇ¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í¤ÎÅ¬À¤ä¡¢¾ù¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼´¤¬ÂçÀÚ¤À¡£
¾¼ÏÂ¤ÎÀ®¸ù¥â¥Ç¥ë¤Î½ªßá¤ä¸½ÂåÅª¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ä°ÂÄêÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¡×¤òÄÉµá¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
ºäÅÄ¤µ¤ó¤Î»öÎã¤Ï¡¢°ÂÄê¤ä¥ê¥¹¥¯¤À¤±¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅ¬À¡×¤È¡Ö²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÁª¤Ö½ÅÍ×À¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡¢°ÂÄê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²ÁÃÍ¤È²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£
¸½Âå¤Î´Ä¶¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÁªÂò¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÎÉ¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÀïÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
(Ê¸:¾®¾¾ ½ÓÌÀ¡ÊÅ¾¿¦¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦³°»ñÅ¾¿¦¥¬¥¤¥É¡Ë)