SNSÈ¯¡ÖÇ®¤µ¤Þ¥·¡¼¥È¡ÜÉ¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¹¥×¥ì¡¼¶¯ÎÏÀâ¡×¼ÂºÝ¤Ï¢ª¾®ÎÓÀ½Ìô¤¬¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤é¤·¤¤
¡Ö¤½¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¸ú¤¯¤Î¡©¡×--SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤Î¿ô¡¹¤Ë¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ã¤¤Î»È¤¤Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¡×¤È»×¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
º£²Æ¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¡ÈÇ®¤µ¤Þ¥·¡¼¥È¡É¤Ë¡ÈÉ¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¹¥×¥ì¡¼¡É¤ò¿á¤¤«¤±¤ë¤È¶Ã¤¯¤Û¤ÉÎä¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¡£¾®ÎÓÀ½Ìô¤Ï¤³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¸ø¼°¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤ä³èÍÑË¡¤ò¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¤ÎµÜËÜ¤µ¤ó¤È¶ÌÃÖ¤µ¤ó¡¢¹ÊóÃ´Åö¤Î²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥·¡¼¥È¤Î¾å¤Ë½Ö»þ¤ËÉ¹¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò
¶ÌÃÖ¤µ¤ó¡Ö½ë¤µ¤¬ÉÔ²÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¬ÄË¤äÉÔÌ²¤Ê¤ÉÉÔÄ´¤Ë¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¯¸«¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¸ø¼°¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
µÜËÜ¤µ¤ó¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¸¦µæ³«È¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ï¢·È¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ÒÆâ»î¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÁ´À¤ä»ÈÍÑ´Ä¶¤òÁÛÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Å¹Æ¬¤ÎPOP¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶ÌÃÖ¤µ¤ó¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¾ïÅª¤ËSNS¤ä¸ý¥³¥ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÚÅ·»Ô¾ì¤ä¥³¥¹¥á¥µ¥¤¥È¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤Æ¡È¿·¤·¤¤»È¤¤Êý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡É¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤¬Âç»ö¤Ê¾ðÊó¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¢§¸ø¼°¤ª¤¹¤¹¤á¡ÖÉ¹Ç®¤µ¤Þ¥·¡¼¥È¡×¤Îºî¤êÊý
¡¡Ö¥¿¥ª¥ë¤ËÉ¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤ò¾å²¼¤Ë¶¯¤¯10²óÄøÅÙ¿¶¤ë
¢Ê®¼Í¸ý¤«¤éÌó10cmÎ¥¤·¡¢¡ÖÇ®¤µ¤Þ¥·¡¼¥È¡×¤ÎÇò¤¤ÉÔ¿¥ÉÛÂ¦¡ÊÅ½¤êÉÕ¤±¤Ê¤¤Â¦¡ËÁ´ÂÎ¤Ë3ÉÃ´Ö¥¹¥×¥ì¡¼¤¹¤ë
£¤ª¤Ç¤³¤ËÅ½¤ë
¤³¤Î»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¥·¡¼¥È¾å¤ËÉ¹¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¤ª¤Ç¤³¤Ë¡ÖÇ®¤µ¤Þ¥·¡¼¥È¡×¤òÅ½¤ë¤È³°½ÐÀè¤Ç¤âÈ©²¹ÅÙ¤¬ºÇÂç¥Þ¥¤¥Ê¥¹10ÅÙ¡Ê¢¨¡ËÄã²¼¡£½ë¤¤Æü¤Î²°³°¤Ç»È¤¦¤È¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨µ¤²¹32ÅÙ´Ä¶¤Ç¥·¡¼¥È¤ÎÉÔ¿¥ÉÛÁ´ÂÎ¤Ë3ÉÃ´ÖÊ®¼Í¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¡¢¥·¡¼¥ÈÅ½ÉÕ¸å1Ê¬¸å¤ËÈ©²¹ÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÄã²¼²¹ÅÙ
¶ÌÃÖ¤µ¤ó¡ÖÍ¼Êý¤Î¸ø±à¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥·¡¼¥È¤ËÉ¹¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤Ç¤³¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡È¤¹¤´¤¤Îä¤¿¤¤¡ª¡É¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç³°¤µ¤º¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤·¤¿¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó¡Ö»ä¤Ï¡Ê¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤è¤¯¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É¹¥¹¥×¥ì¡¼¤ÈÇ®¤µ¤Þ¥·¡¼¥È¤ÏÉ¬·È¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Ä¹¤¤ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë»È¤¦¤È¼þ°Ï¤«¤é¡Ø¤½¤ì²¿!?¡Ù¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥×¥ì¡¼¤ÏÉ¹¤¬²ò¤±¤Æ´¥¤¤¤¿¸å¤âÇò»Ä¤ê¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Éþ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µÜËÜ¤µ¤ó¡ÖÈ¯Ç®¤ÎºÝ¤Ë»È¤¦¤â¤Î¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤¤»þ¤ÎµÙ·Æ»þ¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¢Ì²µ¤³Ð¤Þ¤·¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÁÏ°Õ¹©É×¤Ë³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¹¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Î³èÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¶ÌÃÖ¤µ¤ó¡Ö¤ª¤Ç¤³¤ËÅ½¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ó¤Î¸å¤í¤äÇØÃæ¤ËÅ½¤Ã¤Æ»È¤¤Êý¤ò¹©É×¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤ò¸ø¼°¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤êÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¶ÌÃÖ¤µ¤ó¡Ö³¤³°Å¸³«¤Ç¤Ï¹ñ¤´¤È¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²«¿§¤ÎÂÓ¤ä¡ÈÇ®¤µ¤Þ¤¯¤ó¡É¡È¤ªÉã¤µ¤ó¡É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤Ï°ìÉô¤Î¹ñ¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÅý°ì¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ»ëÇ§À¤Î¶¦ÄÌ²½¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢SNS¤Ç¤Î¡ÈÍ·¤Ó¿´¤¢¤ëÈ¯¸«¡É¤¬¡¢¸ø¼°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È³Î¤«¤Ê°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Þ¤À½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤³¤Îµ¨Àá¡¢¡ÖÇ®¤µ¤Þ¥·¡¼¥È¡ÜÉ¹¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤Î¤¢¤ï¤»µ»¤Ï³Î¤«¤Ë¡ÈËÜÊª¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡É¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ÃÏ»Òµë ÆàÊæ)
