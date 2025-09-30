¡ÖÂ¤ÎåºÎï¤µ¤Ë¥É¥¥ê¡×¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¡¢¾¼ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¡È½÷ÀµÄ°÷¡É¤ÎÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ï¤é¤Ã¤¿¡×
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á ¥²¥ó¥Ð¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï9·î28Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¤µ¤ó¤ÈßÀ²ÈÎ´°ì¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Þ¥¤¥É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¡õßÀ²È¤ÎÈþµÓ
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö°ìÌÐ¤µ¤ó¤Ï²Ã»³Íº»°¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤Ã¤È¥É¥¥É¥ÇÒ¸«¡¢ßÀ²È¤µ¤ó¤ÎÂ¤ÎåºÎï¤µ¤Ë¥É¥¥ê¡¢»³Æâ¤µ¤ó¤Î½÷Áõ¤Ë¤½¤¦¤¤¿¤«¤Ã¤ÈÀ¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö»³Æâ¤Î¤ä¤Ä¤á¤Ã¤Á¤ã¤ï¤é¤Ã¤¿(¾Ð)¡×¡Ö»³Æâ¤µ¤ó¤ËÀ¶¤°ìÉ¼¤ÏÊû¤²¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖßÀ²È¤µ¤ó¤Î¸÷GENJI¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¾¼ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥×¥í¥Þ¥¤¥É¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¸æ»°ÊýºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹£÷£÷»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤£÷£÷¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤£÷£÷¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£»³Æâ¤µ¤ó¤ÈßÀ²È¤µ¤ó¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¤Ë¤¢¤ë¥×¥í¥Þ¥¤¥ÉÀìÌçÅ¹¡Ö¥Þ¥ë¥Ù¥ëÆ²¡×¤òË¬¤ì¡¢¾¼ÏÂ¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»³Æâ¤µ¤ó¤¬ÃåÂØ¤¨¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÀÖ¤¤¥¿¥¤¥È¤Ê¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢´é¤Ë¤Ï¥á¥¤¥¯¤â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö½÷ÀµÄ°÷¡×¡£¤¤ì¤¤¤ÊµÓ¤¬Ïª½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ßÀ²È¤µ¤ó¤â¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙ¤¯Ä¹¤¤µÓ¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÓ¤¬åºÎï¡¡¤ÎÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×29Æü¡¢»³Æâ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÈ¿¶Á¤¬À¨¤¤¤Ç¤¹¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ËÍ¤ÎX¤Î¤Û¤¦¤Ë¡¢ÌÌÇò¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¡µÓ¤¬åºÎï¡¡¤ÎÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡¡»×¤Ã¤Æ¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
