³ÚÅ·¡¦µÈÌî¡¢¥×¥í½é°ÂÂÇ¡ª¡Ö²ÈÂ²¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ÎÁ°¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡³ÚÅ·¤ÎµÈÌîÁÏ»Î¤¬30Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÌî¤Ï0¡Ý1¤Î8²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¹âÌîæûÂÁ¤¬2¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÌî¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¤¤±¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï²ÈÂ²¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ÎÁ°¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï1ËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£