¥á¥ó¥Ð¡¼É½¸ò´¹¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡Êº¸¡Ë¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ê±¦¡Ë¡Ê»£±Æ¡¦·ê°æÍ§Íü¡Ë

¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1¡½2ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê30Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÇÔÀï¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ç¤Ï»³ÀîÊæ¹â¤Î22¹æ¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£

¡¡»î¹çÁ°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼É½¸ò´¹¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ë²«¿§¤¤²ÖÂ«¤ò¼êÅÏ¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡Æ±³ØÇ¯¤ÎÎ¾´ÆÆÄ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ·ãÆ®¤ò±é¤¸¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Âç¤­¤¤²ÖÂ«¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£