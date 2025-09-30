µÄ²ñ²ò»¶¤Ç°ËÅì»ÔµÄÁª¤Ø¡Ä »öÁ°¿³ºº¤Ë17¿Ø±Ä ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Î¡í³ØÎò¾ÚÌÀ½ñ¡í¿·¥ëー¥ë¤Ë»ÔÌ±¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤â=ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô
ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë°ËÅì»ÔµÄÁª¤Î»öÁ°¿³ºº¤¬9·î30Æü¤«¤é¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç29Æü¡¢»ÔÄ¹¤Î·ÐÎò¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¥ëー¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤«¤é¤ÏÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û29Æü¤ËÄêÎã²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª°ËÅì»ÔÄ¹
¡ã°ËÅì»ÔÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡ä¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡× Q.»ÔÄ¹¡¢»ë»¡¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¡Ö¤Ï¤¤¡× Q. ÅÚº½Êø¤ì¤«¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¹¤«¡©
30Æü¤Ïºî¶ÈÃå»Ñ¤ÇÅÐÄ£¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£µ¼Ô¤«¤é»ë»¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤È¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È»ñÎÁ¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÄ¹¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ë¡ÖµÄ²ñ²ò»¶¡×¤Ç¡¢Ä£¼ËÆâ¤ÏÁªµó¤Î½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»ÔµÄÁª¤Î»öÁ°¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢Áªµó¤Î¹ð¼¨ÆüÅöÆü¤ËÎ©¸õÊä¼Ô¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬½ñÎà¤ËÉÔÈ÷¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã°ËÅì»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ ÎëÌÚ¹¯Ç·»öÌ³¶ÉÄ¹¡ä¡ÖµÞ¤ÊÁªµó¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Î©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¡¢¤½¤ì¤«¤éÅöÆü¤ÎÅêÉ¼¤ò´Þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¹¥àー¥º¤ËÁªµó¤Î¼¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢Áª´É¤È¤·¤Æ¤ÏËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×
30Æü¤Ï17¿Ø±Ä¤¬¿³ºº¤ËË¬¤ì¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ï2¿Ø±Ä¤Ç¤·¤¿¡£°ËÅì»ÔÀ¯¤Îº£¸å¤òº¸±¦¤¹¤ë»ÔµÄÁª¡¢»ÔÌ±¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ã°ËÅì»ÔÌ±¡äQ. »ÔµÄÁª¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤Ï¹Ô¤¯¡© ¡Ö¡Ê»ÔµÄÁª¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤Ï¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦Í½Äê¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡× Q. ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ÔµÄÁª¤ËÈæ¤Ù´Ø¿´¤Ï¹â¤¤¡© ¡Ö¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢´Ø¿´¤Ï¡£¼þÊÕ¤Î¿Í¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤ÁÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡ã°ËÅì»ÔÌ±¡ä¡Ö»ÔÌ±¤Î»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¡ÊÅêÉ¼¡Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁªµóÀï¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢»ÔÄ¹¤Î³ØÎò³ÎÇ§¤ò¸·³Ê²½¤¹¤ëÆ°¤¤â¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡ä¡ÖºÇ½ª³ØÎò¤Î³ØÎò¾ÚÌÀ½ñ¡¢¿¦Îò¾ÚÌÀ½ñÅù¤ò½¢Ç¤¤«¤é21Æü°ÊÆâ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
29Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢º£¸å»ÔÄ¹¤¬¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÀµ³Î¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¥ëー¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î¡Ö¿·¥ëー¥ë¡×È¯É½¤Ë»ÔÌ±¤«¤é¤â¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã°ËÅì»ÔÌ±¡ä¡Ö¤Þ¤º¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤À¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«ËÜËöÅ¾ÅÝ¤Î¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢½çÈÖ¤¬°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡ã°ËÅì»ÔÌ±¡ä¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤«Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¥ëー¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¤Í¡×
¡ã°ËÅì»ÔÌ±¡ä¡Ö»ÔÄ¹¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï¤¿¤À¼Õ¤ë¤³¤È¤è¡¢¼Õ¤Ã¤Æ¼¤á¤ë¤³¤È¡×
»ÔÌ±¤«¤é¤â¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢³ØÎò³ÎÇ§¤Î¿·¥ëー¥ë¤Ï10·î1Æü¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£