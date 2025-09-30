J1Éüµ¢¤Ø¡Ö¾¡Éé¤ËÅ°¤·¤Æ¡×¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ U-18¤Î°Â´Öµ®µÁ»á¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤ ¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï²òÇ¤=ÀÅ²¬
¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄU-18¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿°Â´Öµ®µÁ¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Â´Ö´ÆÆÄ¤ÏJ1Éüµ¢¤Ø¸þ¤±¡Ö¾¡Éé¤ËÅ°¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
J2Í¥¾¡¡¢J1¾º³Ê¤òÌÜÉ¸¤ËÎ×¤ó¤À2025¥·ー¥º¥ó¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡£¤·¤«¤·¡¢9·î27Æü¤ÎÂçµÜÀï¤Ç¥·ー¥º¥ó5ÅÙÌÜ¤Î2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢»Ä¤ê7»î¹ç¤Î»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤È¾¡¤ÁÅÀº¹10¤Î8°Ì¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©¤ÆÄ¾¤·¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜ¤äFCÅìµþ¤Ê¤É¤òÎ¨¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢2025Ç¯¤«¤é¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄU-18¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿°Â´Öµ®µÁ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ °Â´Öµ®µÁ¿·´ÆÆÄ¡ä¡Ö¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Î¤ä¤êÊý¤ò¥æー¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£
¾å¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É1ÅÀ¤Î½Å¤ß¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢0ÂÐ0¤Î»þ´Ö¤ò·ù¤¬¤é¤ºÀèÀ©ÅÀ¤ò¤È¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¥²ー¥à¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤¦°ì²ó¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¾¡Éé¤ËÅ°¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ ¾¾¸¶¹¡Áª¼ê¡ä¡Öº£¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¹â¤¯¤É¤ì¤À¤±90Ê¬´ÖÁÈ¿¥Åª¤Ë¥Ïー¥É¥ïー¥¯¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¤â¤¦°ì²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¡Ê¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤Î¥¸¥å¥Ó¥í¤Ï»Ä¤ê7Àï¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏºÇÄã¸Â¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¾¡¤ÁÅÀº¹2¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ·÷Æâ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢10·î4Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç¹ÃÉÜ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£